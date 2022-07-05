Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Kadir Şeker davasında yeni gelişme

SAVCILIK TAHLİYE İSTEDİ, MAHKEME TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Cumhuriyet Savcısı mütaalasında Yargıtay bozma yönünde karar verilmesini ve Kadir Şeker'in tahliye olması gerektiğini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, 'haksız tahrik' indirimi uyguladı ve cezasını 13 yıla düşürdü. Heyet Şeker'in cezasında 'iyi hal' indirimi de uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN"

Karar sonrası duruşma salonu buz keserken Kadir Şeker'in babası Recep Şeker verilen karara isyan etti. Türkiye'de adalet olduğuna inanmıyorum diyerek tepki gösteren Şeker, "Kadir'in normalde meşru müdafaa yaptığına inanıyorum. Gerçek böyledir. Kadir'in durumu meşru müdafaa da sınırın aşılmasıdır. Ama maalesef ne hikmetse olay çevrilerek kasten adam öldürmeye çevrilmiştir. Kadir bunu asla yapmamıştır. Delillerde bunu göstermektedir. Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz. Kadir'in beraat etmesi gerekirdi" dedi.