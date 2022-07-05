Son dakika: Mahkeme kararını verdi! Kadir Şeker davasında yeni gelişme

Son dakika haberleri: Konya'da Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan ve Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kadir Şeker mahkemedeki savunmasında ise, "Ben sadece yardıma ihtiyacı olan bir kadına yardım etmek istedim. Böyle olmasını istedim" dedi.
5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana gelen olayda, dayak yediğini düşünerek yanına gittiği Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran ile aralarında boğuşma çıkan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Kadir Şeker'e Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından geçtiğimiz ay bozuldu. Bozma karanının ardından Kadir Şeker bugün yeniden hakim karşısına çıktı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Duruşmada öldürülen Özgür Duran ve sanık Kadir Şeker'in ailesi ile taraf avukatları katıldı. Üzgün olduğunu belirten Kadir Şeker, "Ben bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için oraya gittim. Oradan ayrılıktan 15 metre sonra Özgür Duran arkamdan geldi bana saldırdı. Boğazımı sıktı nefesimin kesildiğinin ciğerlerimin acıdığını hissettim. Sesini duyunca beni bırakır diyerek bıçağı çıkardım. Birlikte yere düştük ama ben onun yaralandığını anlamadım. Sadece elimde bir acı hissettim. Olay yerinden ayrılırken de kadının herhangi bir yardım istediği bağırışlarını duymadım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim üzgünüm. sadece bir kadına yardım etmek istemiştim. Pişmanım ve tahliyemi istiyorum" dedi
SAVCILIK TAHLİYE İSTEDİ, MAHKEME TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ
Cumhuriyet Savcısı mütaalasında Yargıtay bozma yönünde karar verilmesini ve Kadir Şeker'in tahliye olması gerektiğini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, 'haksız tahrik' indirimi uyguladı ve cezasını 13 yıla düşürdü. Heyet Şeker'in cezasında 'iyi hal' indirimi de uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
"BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN"
Karar sonrası duruşma salonu buz keserken Kadir Şeker'in babası Recep Şeker verilen karara isyan etti. Türkiye'de adalet olduğuna inanmıyorum diyerek tepki gösteren Şeker, "Kadir'in normalde meşru müdafaa yaptığına inanıyorum. Gerçek böyledir. Kadir'in durumu meşru müdafaa da sınırın aşılmasıdır. Ama maalesef ne hikmetse olay çevrilerek kasten adam öldürmeye çevrilmiştir. Kadir bunu asla yapmamıştır. Delillerde bunu göstermektedir. Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz. Kadir'in beraat etmesi gerekirdi" dedi.
NE OLMUŞTU?
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.
Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.