SON DAKİKA! Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı: Berat Albayrak’ın 60 bin TL’lik bağışı onur ve gurur demektir

"SAYIN ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

60 bin TL için öncelikle bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Miktar hiç önemli değil. Çünkü devletimiz çok güçlü ve şehit yakınlarının her zaman yanında duran bir devlet.

Berat Albayrak CHP'den kazandığı tazminatı şehit ve gazi yakınlarına bağışladı! | Video

"BU 60 BİN TL ONUR DEMEK GURUR DEMEK"

Ben de bir şehit eşiyim ve şehit kızıyım. Devletimiz bize her zaman sahip çıktı. Berat Albayrak'ın bu 60 bin TL'lik bağışı onur demek. Gurur demek. O anlamda ben çok çok gururluyum. Defalarca teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki şehitler ölmez. Biz bin ölür bin diriliriz. Şehitlerimizin kesinlikle gözü arkada kalmasın çünkü bizim Elif gibi duran dimdik bir liderimiz var.

"CUMHURBAŞKANI GARİPLERİN YANINDA DURUYOR"

Birileri 6'lı masalarda kendilerine verilen talimatları değerlendirirken, Cumhurbaşkanımız tüm gariplerin yanında duruyor. Cumhurbaşkanımız şehit yakınları ve gazilere sahip çıkıyor.