Ümit Özdağ’a tepki istifası: İl ve ilçe Başkanları istifa etti

KONGEREYE GELECEKTİ



Yaklaşık 7 aydır İl Başkanlığı görevini yürüten ve ilçelerde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayarak 6 Temmuz'da kongre yapma kararı alan Zafer Partisi'nde şok bir gelişme yaşandı. Genel Başkan Ümit Özdağ'ın başka bir program nedeniyle kongreye katılamayacak olmasına tepki göstermek amacıyla İl yönetimi, merkez ilçe yönetimi ve ilçe yönetiminin hepsi görevlerinden istifa etti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Duruakan, "Artık Zafer Partisi benim için bitmiştir. Ben genel başkanımız gelecek diye bunca yoğun bir kongre hazırlığı yaptım. Ben bunun izahını vatandaşa yapamam" dedi.

TARİHİNİ ÖZDAĞ BELİRLEDİ



Duruakan, "7 ay boyunca il başkanlığı görevinde idim. Genel Başkanımız Ümit Özdağ'dan mazbatamı aldım. Bu süre içerisinde üç katlı il binamızı tuttuk. Bu esnada biz 20 Şubat'ta açılış düzenledik. Genel başkanımız, binamızın açılışımıza gelecekti ama o günkü hava şartları nedeniyle açılışımıza gelmedi. Bu Kırıkkale'de büyük bir tepki aldı. Teşkilata önem veren insan kar, fırtına dinlemez gelir denildi. Ama bu genel başkanımızın takdiriydi yapacak hiç bir şey yoktu. Biz ilçelerimizin kongrelerini tamamladık. İl Başkanlığını kongreye getirme hakkı kazandık. O esnada kongre yapacağımız tarihi genel başkanımız kendisi belirledi."

TESADÜFEN ÖĞRENDİK



"Bizim kongremiz daha ileri bir tarihti. Genel başkanımız kongre tarihini erkene çekti. Genel başkanıma şu cümleyi kullandım 'Başkanım gelecek misiniz' geleceğim deyince bazı programlar yaptık. Bunun üzerine biz son iki haftadır her alanda sosyal medya, hem afişlerle ilgili hem yönetimim hem kendim davetiye dağıttık Kırıkkale halkına. İnsanların hepsi geleceğiz dedi. Fakat dün akşam saat 19.30-20.00'de bir gelişme yaşandı. Tesadüfen başkanımızın programa gelmeyeceğini öğrendik. Bu bizi gerçekten çok üzdü."

BU HAKARET KIRIKKALE HALKINA YAPILMIŞTIR



"Ben bir Kırıkkale sevdalısıyım. Yani bu bir Kırıkkale'ye hakaret gibi geldi. Çünkü ben ne kadar genel başkanımı sevsem de benim için en önemli şey Kırıkkale. Ben sokağa çıktığımda bu bana sorulacak, 'genel başkanınız neden gelmedi' diye. Ben bunları onlara anlatamam. Biz yeni bir partiyiz. 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde bütün teşkilatlarımızın kademelerini oluşturduk. Belirli bir üye sayısına geldik. Sokak sokak gezdik biz insanlarla, önümüze setler geldi ama bunların hepsini hallettik. En mutlu olduğumuz kongremizi yapacağımız gün genel başkanımızın kongreye başka bir programından dolayı katılamayacağını öğrendik. Bununla ilgili genel merkezden iki arkadaşın görevlendirildiğini öğrendik. Ama biz bütün programlarımızı genel başkanımızın üzerinden yaptık."

HEVESİMİZ KALMADI



"Bu saatten sonra Kırıkkale'de bizim ne gücümüz kaldı, ne hevesimiz kaldı, ne de heyecanımız kaldı. Ben sokaktaki insana ne diyeceğim genel başkanın tenezzül edip Kırıkkale'ye gelmedi diyecekler. Bu nedenledir ki biz Zafer Partisi il yönetim kurulu kararıyla, şahsım ve yönetim istifa kararı aldı. Merkez ilçe başkanımız, Yahşihan ve Bahşılı ilçe başkanlarımız yönetim kurullarıyla birlikte istifa kararını aldı. Artık Kırıkkale'de Zafer Partisi yok. Bundan sonra biraz dinlenmek istiyorum 7 ay boyunca çok yoruldum. Maddi ve manevi olarak çok yoruldum."





TÜKÜRDÜĞÜMÜ YALAMAM!

"Hamuru yoğurduk fırına vereceğiz ama Kırıkkale'de o kadar güzel teşkilatlanma yapmıştık ki bunlar kolay olmuyor. Bütün ilçelerle devamlı görüşüyoruz. İnsanlar korka korka yanımıza geldi biz bu algıları yendik. Genel başkanımız çok mu çalışıyor çok çalışıyor. Zafer Partisi'ni sırtlayan bir kişi varsa o da Ümit Özdağ'dır kimse inkar edemez. Ama ben Kırıkkale sevdalısı bir insanım benim önceliğim Kırıkkale. Kırıkkale'ye yapılan bu hareketi kendime yapılmış sayarım. Kesinlikle ve kesinlikle biz Kırıkkale'de Zafer Partisi'ni lav ediyoruz. İl ve ilçeler olarak tamamen istifa ettik. Ben istifa kararını alamadım kararı yönetim olarak verdik. Genel başkanımız gelecek diye bu tarz programları yaptık. Geldiğimiz ortam bu saatten sonra bunun dönüşü yok. Ben bu saatten sonra tükürdüğüm tükürüğü yalamam. Benim için de Zafer Partisi bitmiştir" dedi.