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Giriş Tarihi: 6.7.2022 18:27 Son Güncelleme: 6.7.2022 18:41

Terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe!

Terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe!

İç Güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas neticesinde, JÖH ve Komando birliklerince 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas sonucu, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin Van Çatak ilçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan, 'Argeş' kod adlı Osman Yıldırımçakar olduğu, diğerinin de Van Gürpınar ilçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan 'Jiyan Eruh Miran' kod adlı Şehmiran Karahan olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride olduğunu belirterek, "Kahraman jandarmamıza tebrikler" ifadesini kullandı.

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Terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe!
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