Çankırı Dodurga’da seçiminin kesin sonuçları belli oldu

Yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da 3 Temmuz Pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçiminin kesin sonuçları Şabanözü İlçe Seçim Kurulu'nca açıklandı. Buna göre; 1411 seçmenin bulunduğu beldede 1181 seçmen oy kullandı. 1125 oyun geçerli sayıldığı seçimde, AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı 979, Yeniden Refah Partisi adayı Hakan Kuşcu 47, Adalet Partisi adayı Emine Yayla 24, DEVA Partisi adayı Şerafettin Kaplan 23, Memleket Partisi adayı Osman Dede 22, Saadet Partisi adayı İbrahim Çolak 16, TDP adayı Kamil Erdoğdu 14 oy aldı. DSP adayı Namık Kaya ise oy alamadı.