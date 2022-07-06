CHP’li eski başkan Serdar Aksoy’dan makam şoförüne: Tereyağından kıl çeker gibi satarız

Serdar Aksoy'un avukatı ise "Murat K., bu olaydan önce bir ev karşılığında konuşmamak için müvekkilime şantajda bulunmuştur. Ben de buna şahidim. Kendisi de uyuşturucu kullandığı için işten atılmıştır" dedi.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet, dosyaya konu olan olayla ilgili 1 makine mühendisi, 1 hurda plastik sektöründe çalışan ve hurdaların fiyatını tespit edilebilecek 1 bilirkişi ile yine hurda üzerine bilgi sahibi olan metal hurdalar konusunda değerlendirme yapabilecek 1 bilirkişi tespit edilerek yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.