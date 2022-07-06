Demir Yumruk operasyonu da örgüt lideri iş adamı tutuklandı

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk operasyonunda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba ve Erol Evcil'in özel jetine el konuldu.

EROL EVCİL TUTUKLANDI



Adliyeye sevk edilen ve aralarında Erol Evcil'in de olduğu 15 şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'Kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, Sadun Budinli ise 'Kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'Suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.





ERYILMAZ VE BERABERİNDEKİ 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Devam eden operasyonda aralarında Kayserili iş adamı Hüseyin Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi emniyetteki işlemlerinin aradından adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısı ifadelerinin ardından Eryılmaz'ın da olduğu 17 şüpheliyi tutuklama, 25'ini ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerden, Ahmet Kurtuluş, Ahmet Nayansak, Hulusi Belgü, İhsan Göymen, Muzaffer İzgi ve Yılmaz Altın Budak, sulh seza hakimliği tarafından 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ile Suç işlemek aracıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından, Hüseyin Eryılmaz, Mustafa Kırsaç, Reşat Somtaş ve Soner Eryılmaz ise 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ile 'Suç işlemek aracıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklandı. 25 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



