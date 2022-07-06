Kamuya 374 şehit ve gazi yakını atandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen törenle kamuda istihdam edilecek 374 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının Pursaklar ilçesindeki Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen atama törenine katıldı. Noter huzurunda kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, veteriner hekim, hizmetli ve sürekli işçi kadrolarına 374 kişi atandı.