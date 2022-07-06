Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Bilge Gürs: Berat Albayrak’ın bağışı bir dik duruş bizim için onurdur

Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Bilge Gürs, "Darbe girişiminde eşim ve babam şehit, iki kardeşim de gazi oldu. Hâlâ o geceye 'tiyatro' diyenler var. Biz gerçeğiz. Acılarımız çok büyük. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız bizlere her zaman sahip çıktı." dedi.

Berat Albayrak CHP'den kazandığı tazminatı şehit ve gazi yakınlarına bağışladı! | Video

BU DİK DURUŞLA ONUR DUYDUK

Gürs, "Elif gibi dik duran bir dünya liderimiz var. Vakıf olarak 60 bin liranın bağışlanması nedeniyle Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Bu dik duruşla onur duyduk. Bu bağış bizim için gururdur" diye konuştu.