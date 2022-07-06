Haberler Gündem Haberleri Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Bilge Gürs: Berat Albayrak'ın bağışı bir dik duruş bizim için onurdur
Giriş Tarihi: 6.7.2022 08:03 Son Güncelleme: 6.7.2022 08:06

Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Bilge Gürs: Berat Albayrak'ın bağışı bir dik duruş bizim için onurdur

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Bilge Gürs: Berat Albayrak’ın bağışı bir dik duruş bizim için onurdur

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nın yalanlarının bedeli olarak ödemeye mahkûm edilği 60 bin liralık tazminatın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığını duyurarak ilgili banka dekontunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Bilge Gürs bağış sonrası SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Bilge Gürs, "Darbe girişiminde eşim ve babam şehit, iki kardeşim de gazi oldu. Hâlâ o geceye 'tiyatro' diyenler var. Biz gerçeğiz. Acılarımız çok büyük. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız bizlere her zaman sahip çıktı." dedi.

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BU DİK DURUŞLA ONUR DUYDUK

Gürs, "Elif gibi dik duran bir dünya liderimiz var. Vakıf olarak 60 bin liranın bağışlanması nedeniyle Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Bu dik duruşla onur duyduk. Bu bağış bizim için gururdur" diye konuştu.

CHP'NİN YALANINA TAZMİNAT

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Av. İsa Sinan Göktaş, '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'nin tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurmuştu

TAZMİNAT ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VERİLDİ

Göktaş yaptığı açıklamada, "Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası "128 milyar dolar yalanını" konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sn. Berat Albayrak'a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz." dedi. Tazminat miktarının 60 bin lira olduğu ve Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladığı açıklandı.

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Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Bilge Gürs: Berat Albayrak'ın bağışı bir dik duruş bizim için onurdur
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