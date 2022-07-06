SETA’dan “Türkiye Aşkına” başlığı altında 15 Temmuz sempozyumu

SETA, 6.yılında "Türkiye Aşkına" başlığı altında 15 Temmuz ile ilgili sempozyum düzenledi. Sempozyumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran yaptı.



FUAT OKTAY: FIRSAT BİLDİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları kaydetti: Demokrasiden yana tavır almak yerine terörün sözcülüğünü yapanları da gördük. O gece hain kalkışmayı fırsat bilip güney sınırımıza yığınak yaptılar. Diyarbakır'da saldırıya hazırlandılar. İçerde ve dışarda kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere de hep birlikte şahit olduk. Milletimiz, kimin cesaretten kimin esaretten yana olduğunu çok net görmüş, anlamıştır.

TARİHİ ADIMLAR ATTIK

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türk demokrasisine vurulan vesayet prangalarının kırılması yönünde tarihi adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millet iradesinin vesayet karşısında gücü artmış, istikrarsız hükümetler dönemi sona ermiştir.

ETKİN MÜCADELE SÜRÜYOR

Başta hain FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle her alanda verdiğimiz mücadeleye daha sıkı şekilde dört elle sarıldık ve mücadelemiz bugün de kararlılıkla sürüyor. FETÖ hain terör örgütünün, mahrem yapılanmalarına yönelik operasyonlar ile örgüt kadrolarına ağır darbe vuruldu, örgütün finans kaynakları büyük oranda kurutuldu. Örgüt üyelerinin yurt dışına kaçış çabaları büyük oranda engellendi, yeniden yapılanma çabaları deşifre edilerek faaliyetleri sonuçsuz bırakıldı.

TEK TEK BELİRLENDİ

Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmı belirlenerek, kamu bünyesinden temizlenmiştir. 100'ün üzerinde FETÖ üyesi saklandıkları ülkelerden Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin ve kurumlarımızın içine sızmış örgüt mensuplarının temizlenmesiyle birlikte, yurt içinde ve yurtdışında art arda büyük başarılar kazanılmıştır. 20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Maarif Vakfımıza devredildi. Nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız.

NATO'DA MESAJ VERİLDİ

Cumhurbaşkanımızın NATO'da gösterdiği güçlü irade ile terörle mücadele konusunda önemli bir aşama kaydedildi. PKK/YPG ile birlikte FETÖ'nün birer terör örgütü olduğu uluslararası alanda tescillendi. Böylece terör örgütlerinin propaganda ve finansmanının engellenmesi, eleman devşirmelerinin önüne geçilmesi ve örgüt üyelerinin adalete teslim edilmesi yönünde hedeflerimize ulaşmamız kolaylaşacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun ülkemize ihanet edenlerden tek tek hesap soracağız. Tek bir şehidimizin kanını, tek bir gazimizin ahını yerde bırakmayacağız.

MUHALETEFE TEPKİ

Ne yazık ki ülkemizde terör örgütleriyle kol kola girmiş bir muhalefet yapısı var. Bir gün biri gazi meclisimizde bu örgüt üyelerinin ailelerini ağırlıyor, ertesi gün bir diğeri çıkıp FETÖ'cülere af vaadinde bulunuyor. 6+1 lik masanın kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar, bu örgütlerin kuklacıları ile kurdukları tezgâhlar da cabası. Teröre terör, teröriste terörist diyemeyenleri bu millet görüyor. Bu millet, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun televizyonun karşısında kahvesini yudumladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise milletin istikbali için ölümüne mücadele verdiğini çok iyi biliyor.

DURAN: 15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, "15 Temmuz'u, unutmayacağız unutturmayacağız" diyerek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISIYLA MİLLET VATANINA SAHİP ÇIKTI

15 Temmuz ruhu hep yaşayacak. Bu direniş darbelere son vermiştir. İç ve dış odaklara ders vermiştir. 15 Temmuz gecesini Boğaziçi köprüsünde yaşayan biri olarak darbecilerin gözaltına alınmasının bahtiyarlığını yaşadım. 251 şehidin ruhu şad olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla millet vatanına sahip çıktı. Her yıl bunu anmak hatırlamak gerekli. Muhalefetin FETÖ'yle mücadeleyi kontrollü ve sivil darbe olarak nitelemesi kabul edilemez. Türkiye yeni bir dış politika ve güvenlik anlayışıyla başta Suriye olmak üzere Irak, Doğu Akdeniz, Libya ve Karabağ'da ortaya koyduğu inisiyatifleriyle milli çıkarlarını daha proaktif şekilde savunacağını ve Batı başkentlerinin ilgisizliğinden duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu. FETÖ'nün ve darbecilerin gerçek yüzünü yazılı ve görsel medyada yurt içinde, yurt dışında akademik ortamlarda farklı çalışmalarla anlatmaya çalıştık.

TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZİDİR

"15 Temmuz direnişinin ruhunu yaşatmak, Türkiye'nin demokrasi ve bağımsızlığını korumanın vazgeçilmezidir" diyen Duran, siyasi bilinci güçlü tutmanın, yarınların Türkiye'sini daha müreffeh, daha özgür ve daha onurlu kılmak için gerekli olduğunu, bu direnişin tüm siyaset kurumlarının ortak zemini olarak tutulması gerektiğini söyledi. Darbe girişiminin bastırılmasının, Türkiye'de sivil-asker ilişkilerini yerli yerine oturtmak açısından büyük önemi olduğuna dikkat çeken Duran, bunun iç ve dış vesayet unsurlarının aparatlarının ortadan kaldırılması noktasındaki değerine işaret etti.

GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTIK

SETA olarak 15 Temmuz gecesinden başlayarak, Türkiye'de ve dünyanın ilgili bütün başkentlerinde FETÖ'nün ve darbecilerin gerçek yüzünü anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Duran, "Yazılı ve görsel medyada yurt içinde, yurt dışında akademik ortamlarda farklı çalışmalarla bunu yaptık. SETA bugüne kadar 15 Temmuz'a ilişkin olarak, Türkiye sevdamızın 7 kitap, 7 dergi, 6 rapor, 13 analiz, 6 perspektif yayınladığını, 20'den fazla uluslararası ve ulusal panel ve sempozyum gerçekleştirdi" diye konuştu.