SON DAKİKA: İstanbul’da polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığı ile ilgili flaş karar

İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı ile ilgili TBMM Hazırlık Komisyonu'nda karar alındı. Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
NE OLMUŞTU?
Kadıköy'de 12 Haziran'da terör örgütü propagandasına dönüşen gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.
Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından 'Görevli polis memuruna mukavemet' ve 'İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü' suçlarından dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
TBMM'de komisyon toplandı. Salihe Aydeniz, sözlü savunmasını yaptı.