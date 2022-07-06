SON DAKİKA: İstanbul’da polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığı ile ilgili flaş karar

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de 12 Haziran'da terör örgütü propagandasına dönüşen gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.