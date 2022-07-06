Son dakika: Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi’nde öldürüldü! İşte Türkiye’yi sarsan cinayetin nedeni

'ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ'

Katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay'ın bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASIYMIŞ

Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.