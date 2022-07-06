Son dakika: Ümit Özdağ ’Teyitleştik’ demişti! Muhtar ’Böyle beyanat vermedim’ diyerek yalanladı

O MUHTAR: TEYİTLEŞMEDİK, SİYASİ AHLAKA YAKIŞMAZ

İşte o muhtar Twitter üzerinden Ümit Özdağ'a cevap verdi. Namık Kemal Mahallesi muhtarı Yusuf Aslan ise Özdağ'ın yaptığı paylaşımının altına, ''Sayın Başkanım. Atmış olduğunuz tvitte ismi geçen Namık Kemal mahallesinin muhtarıyım ismim Yusuf Aslan. Böyle bir beyenat vermediğim halde Muhtar ile teyitleştim demeniz siyasi ahlaka yakışmaz. Ben böyle bişey demediğim halde dedi diye söylemeniz doğru değil'' diyerek, Ümit Özdağ'ı yalanladı.