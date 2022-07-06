Türkiye ile BAE arasındaki uçuşlar artıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sivil havacılık otoriteleri arasında, sivil havacılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 5 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da müzakereler gerçekleştirildiği belirtildi.
İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ HATLAR
Yapılan açıklamada müzakereler sonunda iki ülke arasında haftalık 64 frekans olan tarifeli uçuş haklarının 173 frekansa yükseltildiği kaydedilerek "Türk taşıyıcılar için İstanbul-Dubai hattında haftalık 7, İstanbul-Abu Dabi hattında 3 ve İstanbul-Şarika hattında haftalık 3 frekans ilave uçuş hakkı tanımlanmıştır. Bunun yanında Ankara-Abu Dabi ve Ankara-Dubai hatlarında tarifeli seferlerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca İzmir, Trabzon, Bodrum, Dalaman'a tarifeli uçuşların düzenlenmesi hususu anlaşmaya eklenmiştir "denildi