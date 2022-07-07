Adaylarının başka partiye oy verdiği iddia edilmişti! DSP’den Dodurga’da yapılan seçim hakkında açıklama

DSP Seçim İşleri, Medya ve İletişim Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, yazılı açıklama yaptı. Onursal, kamuoyunda DSP ve Belediye Başkan adayları Kaya hakkında yapılan yakışıksız paylaşımlar üzerine açıklama yapılmasını gerek duyulduğunu belirterek, "Demokratik Sol Parti, Türkiye siyasetinde dün olduğu gibi bugün de vardır, yarın da var olmaya devam edecektir. Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulunmuş ve bulunmaya devam edecek bir partinin ülkemizde yapılan bütün seçimlere katılması esasen siyasi parti olmasının gereğidir. Çünkü Demokratik Sol Parti olarak ülkemizin her köşesini ve her yurttaşını önemsemekte, onlara hizmet etmek için gayret göstermekteyiz. Seçim öncesi DSP Başkanlık Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda seçime girme kararı alınmıştır. Aday olarak partimize yıllarca hizmet etmiş, farklı görevlerde bulunmuş, bu görevleri başarıyla yerine getirmiş o bölgenin insanı, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden olan Sayın Namık Kaya Belediye Başkan adayı, Sayın Sabahattin Demirci de Belediye Meclis Üyesi adayı olarak belirlendi" dedi.