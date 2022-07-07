Afgan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderildi

Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden başlatılarak, Van'ın Çaldıran ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örme çalışmaları devam ediyor. Sınır içerisinde ise güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan kaçak göçmenler, Van'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezinde misafir ediliyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Afgan uyruklu 408 kaçak göçmen, Van'a gelen Afganistan Havayollarına ait uçakla ülkelerini gönderildi.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin devam ettiğini söyleyen İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, "Toplam 408 düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderiyoruz. Buradaki mücadele hem düzensiz göçmenlerin ülkemize illegal geçişini engellemek hem de Türkiye içerisinde düzensiz göçmenlerin adli birimlere sevk edilmesini sağlamaktır. Ülkemize illegal giriş yapmış ve daha sonra illegal duruma düşmüş olan düzensiz göçmenleri geri gönderme merkezlerine alıp ülkelerine geri göndermeye çalışıyoruz. Halihazırda geri gönderme merkezimizde 408 düzensiz göçmen, ülkelerine charter seferlerle geri gönderilmektedir. Afganistan'dan, Pakistan'dan ve Bangladeş'ten ülkemize düzensiz yollarla gelen yabancılar, geri gönderme merkezlerinde bir süre tutulduktan sonra ülkelerine geri gönderiliyor" dedi.