Afrika’daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi artırmakta kararlıyız

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Külliye'de baş başa ve heyetlerarası görüşme ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan toplantıda özetle şunları söyledi:Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız.Somali 2011'de, uluslararası toplumun tabiriyle çökme noktasına geldi. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek Somalililerin yanında olduğumuz mesajını verdik. 2012-2017 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar, Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Somali'ye her alanda destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Türkiye, Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir.İkili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Tabii bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır. Bugüne kadar 5 bin Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca 1000 özel harekât polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin istikrar ve güvenliğine, terörle mücadelesine katkılarımızı sürdüreceğiz.Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud: Türkiye'yi Somali halkının güvendiği, hedeflediğimiz refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak görüyoruz. Verilen destekten dolayı Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin bize verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Desteğiniz hiçbir zaman unutulmayacaktır.SOMALİ Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Isparta'da eğitim alan "Somalili Mehmetçikleri" ziyaret etti. Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Hasan Şeyh Mahmud, Isparta'da şanlı Türk ordusu tarafından eğitilen Somalili Mehmetçikleri ziyaret etti. Dosta güven, düşmana korku veren gururumuz Somali Milli Ordusu, Somali devletinin en büyük güvencesidir. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.