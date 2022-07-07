Haberler Gündem Haberleri Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar çalışıyor mu; EFT ve havale yapılır mı?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 23:08 Son Güncelleme: 7.7.2022 23:08

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar çalışıyor mu; EFT ve havale yapılır mı?

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar çalışıyor mu; EFT ve havale yapılır mı?

8 Temmuz 2022 Cuma günü Arefe Günü olarak kabul edilmektedir. Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 9 Temmuz Cumartesi günü öncesi hafta içine denk gelen Arefe gününde banka çalışma saatlerini öğrenmek isteyen binlerce kişi “Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar çalışıyor mu; EFT ve havale yapılır mı?” sorularına yanıt arıyor. Peki; yarın bankalar açık mı çalışıyor mu? İşte yanıtı!

Arefe günü yarın bankalar açık mı sorusunun yanıtı bankalarda işlemleri olan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram arifesinde EFT, havale ve bankacılık işlemlerini halletmek isteyenler internet üzerinden "Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar çalışıyor mu; EFT ve havale yapılır mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Arefe günü banka çalışma saatleri.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefe günü; 8 Temmuz Cuma çalışma takvimi içinde yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Buna göre arefe günü bankalar yarım gün; öğle tatiline kadar hizmet verecek.

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı günleri boyuncu bankalar kapalı olacak. Resmi tatil olarak gerçekleşecek bayram tatili boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

BAYRAMDA EFT YAPILIR, HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Kurban bayramı tatili boyunca bankalar üzerinden EFT ve Havale işlemi de gerçekleştirilemeyecek.

Yapılan işlemler resmi tatilin ardından ilk iş günü gerçekleşecek.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar çalışıyor mu; EFT ve havale yapılır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA