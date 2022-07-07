Arefe günü yarın bankalar açık mı sorusunun yanıtı bankalarda işlemleri olan binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram arifesinde EFT, havale ve bankacılık işlemlerini halletmek isteyenler internet üzerinden "Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar çalışıyor mu; EFT ve havale yapılır mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Arefe günü banka çalışma saatleri.