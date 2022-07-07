İstanbul Adliyesi’nde yeni görevlendirmeler

Geçtiğimiz günlerde Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi'nce hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi. Kararnamede, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanırken, Başsavcı vekili Yakup Ali Kahveci de Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. İki isimden boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğine, Çağlayan Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Nuri Ahmet Saraç, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selahattin Kanbur ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen atandı.

TERÖR BÜRONUN YENİ VEKİLİ

İş bölümünde İdari İşlerden sorumlu Zafer Koç'un görevi Gökhan Şen'e devredilirken, Terör ve Örgütlü suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekilliğini Mehmet Yılmaz'la birlikte yürüten Yakup Ali Kahveci'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilli Ercan Devrim görevlendirildi. Selahattin Kanbur, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu Başsavcı vekilli için görevlendirilirken, Nuri Ahmet Saraç Genel Soruşturma Suçları Başsavcı Vekili oldu.



İŞTE BÜROLARIN VEKİLLERİ

Basın Suçları Burosu'na Hacı Hasan Bölükbaşı, Emanet Bürosu ve Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosuna Abdualah Akın Çiçek, Fahri Mutlu Tosun Bilişim Suçları Bürosu'na, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na Mehmet Ali Kurt, Müracaat Bürosuna Bülent Başar, İnfaz ve İlamat Bürosuna Orhan Aydın, Genel Soruşturma Bürosuna Kenan Doğan ve İbrahim Bozkurt, Uzlaştırma Bürosuna Murat Çağlak, HSK Büro Güngör Karakoç, Ağır Ceza Mahkemeleri Bürosuna İsmail Ünsal, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosuna ise Gökhan Yolasığmaz Vekil olarak görevlendirildiler.

MÜRACAATTA KADIN SAVCI

Müracat İşlemleri Bürosuna Çağlayan Adliyesinde ilk kez kadın bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Bilişim Suçları Bürosunda görevli Hülya Ersoy Çetin, Müracaat işlemleri bürosunda görev yapacak.