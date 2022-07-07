Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Salihe Aydeniz' açıklaması
Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:59 Son Güncelleme: 7.7.2022 13:06

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Salihe Aydeniz' açıklaması

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan ’Salihe Aydeniz’ açıklaması

Son dakika haberleri: TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor. Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir." dedi.

Son dakika haberleri: İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı ile ilgili TBMM Hazırlık Komisyonu'nda karar alındı. Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

"SÜREÇ DEVAM EDECEK"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İç tüzüğe göre süreç devam edecek." dedi.

Şentop (Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin) sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor.

Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor. Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir." ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları hakkında da konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Salihe Aydeniz' açıklaması
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