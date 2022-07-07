Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan ’Salihe Aydeniz’ açıklaması

"SÜREÇ DEVAM EDECEK"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İç tüzüğe göre süreç devam edecek." dedi.

Şentop (Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin) sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor.