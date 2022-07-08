Zeytinlik Halk Pazarı'na ne yapılacağı bilmecesi sürerken, geçtiğimiz günlerde yıkım kararıyla birlikte yıkım ekibi gönderen, Bakırköy Belediye ekipleri, 'Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı görünce 'Evrak kontrolüne geldik' diyerek çekilmişti. Durdurma kararına karşılık, çarşının elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kesen zabıta ekipleri ile tepki gösteren esnaf arasında bugün de gerginlik devem etti. Yıkıma yere yatarak tepki gösteren birkaç esnafın önüne kadar gelen ve ilerlemek isteyen Bakırköy Zabıta Ekipleri ile esnaf ve vatandaş arasında arbede yaşandı.

SİZ BU ADAMA BASAMAZSINIZ

Zabıta Müdürü Şevki Akşahin ve beraberindeki ekip yerde yatan vatandaşların olduğu kısımdan ilerlemek isteyince esnafın ve vatandaşların tepkisi ile karşılaştı ve sonrasında arbede yaşandı. Bir vatandaş Akşahin ve ekibine şu sözlerle sitem etti verdi: "Siz bu adama basamazsınız. Basma ayağını çek. Ben sana dokunmuyorum, sen de bana dokunma"

Bakırköy’de esnaf ile zabıta arasında arbede! | Video

KOLLUK KUVVETİ DEĞİL ZABITASINIZ

Gerginliğin sürdüğü yıkım alanında Zabıta Ekiplerine seslenen bir vatandaş ise "Bayram bayram bu insanlara yapmayın, yazık, günah. Ekmek yiyecek bu insanlar. Siz kolluk kuvveti değilsiniz, siz zabıtasınız"