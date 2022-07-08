Başkan Erdoğan İran’ı ziyaret edecek: 6 kritik dosya masada!

TÜRKİYE, İRAN VE BAE ARASINDAKİ TİCARET KORİDORU

Mutabakat zaptında Türkiye, İran ve BAE arasındaki ticaret koridoru ile ilgili sürecin de yer alması bekleniyor. BAE'den çıkan ve İran üzerinden Türkiye'de İskenderun limanına ulaşan ticaret rotasıyla, nakliye süresi 21 günden bir haftaya düşmüştü.

TERÖR, GÖÇ, İNSAN KAÇAKÇILIĞI GÜNDEMİ

Diğer taraftan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran çantasında; terör, göç, insan kaçakçılığı gibi güvenlik konuları bulunuyor. Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile bu konulardaki dayanışmayı artırmak için atılacak adımları ele alacak.