Bayramda bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?

Kurban Bayramında bankalarda işlem yapmak durumunda olanlar bayramda bankalar çalışıyor mu, öğrenmek isteyerek "bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Bayramda bankalar, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Kurban Bayramı arefe günü; 8 Temmuz Cuma çalışma takvimi içinde yarım gün olarak değerlendiriliyor.
Buna göre arefe günü bankalar yarım gün; öğle tatiline kadar hizmet verecek.