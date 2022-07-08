Bayramda bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?

Kurban Bayramında bankalarda işlem yapmak durumunda olanlar bayramda bankalar çalışıyor mu, öğrenmek isteyerek "bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR?

Bayramda bankalar, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;