Haberler Gündem Haberleri Bayramda bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 22:52 Son Güncelleme: 8.7.2022 22:52

Bayramda bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?

Bayramda bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?

Kurban Bayramı’nın ilk gününde bankalarda işlem ve EFT yapmak isteyenler bayramda bankalar çalışacak mı merak ederek, “bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?” soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Kurban Bayramında bankalarda işlem yapmak durumunda olanlar bayramda bankalar çalışıyor mu, öğrenmek isteyerek "bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR?

Bayramda bankalar, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefe günü; 8 Temmuz Cuma çalışma takvimi içinde yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Buna göre arefe günü bankalar yarım gün; öğle tatiline kadar hizmet verecek.



BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı günleri boyuncu bankalar kapalı olacak. Resmi tatil olarak gerçekleşecek bayram tatili boyunca bankalar hizmet vermeyecek.



BAYRAMDA EFT YAPILIR, HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Kurban bayramı tatili boyunca bankalar üzerinden EFT ve Havale işlemi de gerçekleştirilemeyecek.

Yapılan işlemler resmi tatilin ardından ilk iş günü gerçekleşecek.


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Bayramda bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu?
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