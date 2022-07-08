CHP’li başkan açığa alındı

İçişleri Bakanlığı, İzmir Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis üyesi Ertan Güleç hakkında harekete geçti. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Belediye Meclis üyesi Ertan Güleç görevden uzaklaştırıldı.Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edilmişti. Menderes İlçesi Özdere Mahallesi'nde bulunan yapıların imar mevzuatına ve kıyı kanununa aykırı yapıldığı, Kayalar ve Ertan Güleç'in menfaat sağladığı öne sürülmüştü. İddialara göre, Belediye Başkanı'na yakınları üzerinden Bodrum'da villa verildiği, bazı firmalar ile Menderes Belediye Mustafa Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar arasında para transferi gerçekleştiği tespit edildi.İÇIŞLERİ Bakanlığı ayrıca Bağımsız Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da ilgili soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Soruşturmada, belediyeye ait 11 taşınmazın satıldığı ve bu satışların piyasa değerinin altında yapılarak 767 bin 591 lira kamu zararı oluştuğu belirlendi.