CHP’li Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yerel Yönetimler Alanı sorumlusu Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Funda Buyruk, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞE PKK'LILAR YERLEŞTİRMİŞ



Soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler arasındaki görüşmede Funda Buyruk'un terör örgütü üyeliğinden cezaevine giren HDP PM üyesi Mehmet Hüsamettin Yürek tarafından belediyeye yerleştirildiği ortaya çıktı. Buyruk'un ise kırsalda öldürülen PKK'lı terörist Çağla Uzun'un ağabeyi sözde değer ailelerinden olan Mahsun Uzun'u Seyhan Belediyesi'nde işe aldığı tespit edildi.

SAHTE BELGELER BUYRUK'A GÖNDERİLMİŞ



Kırsal alanda faaliyet yürüten Gülistan Helin Özbay'ın sözde değer ailelerinden olan halası Evin Özbay'a Seyhan Belediyesi bünyesinde Gülbahçesi mahallesinde açılan Dengbej evinde, yaşı küçük çocuklara örgüt bilincini oluşturmak amacı ile örgüt mensuplarına verilen ilk eğitim olan Kürt Tarihi adlı dersi vermesi için iş teklif edildiği belirlendi. Seyhan Belediyesi'ne ait örgütsel ideolojiyi geliştirmek için açılan Dengbej evinin açılması sırasında malzeme alımı ile ilgili olarak şişirilmiş yüksek maliyetli sahte belgelerin hazırlandığı ve bu belgelerin Seyhan Belediyesi'ne gönderildiği Funda Buyruk'un ise söz konusu satın alma, ödeme aşamasında yetkili olduğu tespit edildi.



Fotoğraf: KCK İdeolojik alan sözcüsü Ayşe Irmak

PKK ÇUKUROVA SORUMLUSU İLE 34 DAKİKA GÖRÜŞME



Dosya kapsamında tutuklu bulunan KCK İdeolojik alan sözcüsü Ayşe Irmak'ın yeni projelerle alakalı görüşmek için Funda Buyruk'u derneğe çağırdığı ancak işinin çıkması nedeniyle Irmak'ın dernekten ayrıldığı, ardından Buyruk'un derneğe geldiği ve aynı dosyada tutuklu bulunan PKK/KCK Çukurova Bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile kameraların görmediği üst kata çıkarak 34 dakika görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

EVİNDEN ÖLEN TERÖRİSTLERİN YAKINLARININ LİSTESİ ÇIKTI



Buyruk'un, Binevş Kültür ve Sanat Derneği içerisinde Kürt dili bayramı adı altında başlayarak terör örgütünün propagandasına dönüşen etkinliğe katılarak güvenlik güçleriyle girilen çatışmada ölen örgüt mensupları için saygı duruşunda bulunduğu belirlenirken evinde yapılan aramada kimlik ve adres bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirildi. Listede birçok şahsın 1.derece yakınları arasında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren ve güvenlik güçleriyle girilen çatışmalarda ölen örgüt mensuplarının aileleri olduğu ortaya çıktı. Buyruk'un ev aramasında ayrıca 3 adet PKK/KCK Kadın yapılanmasına ait Jineoloji isimli kitaplar ele geçirilirken, dijital dokümanlarında Biji Serok Apo şeklinde sloganlar atılan grubun içersinde olduğu ve slogan eşliğinde halay çektiği tespit edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Funda Buyruk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.