Emniyet Müdürü’ne sistematik saldırı: HDP hemen dahil oldu

TSK tarafından başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda kahraman Mehmetçiğin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunun "Saldırı" olarak aktarıldığı Artı TV'nin muhabirinin TTB eyleminde olayları kamu oyuna aktarmak yerine Emniyet Müdürü Zengin'e hesap sormaya çalışmasının ardından yaşanan tartışmayla başlayan Linç Kampanyası'na bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP de dahil oldu. Ankara'daki Olağan Kongreleri'nde bebek katili hain terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılan HDP'nin İstanbul Milletvekili, sistematik bir şekilde saldırıya uğrayan Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'i hedef gösterdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapan Emniyet Müdürü Hanifi Zengin hakkında sistematik olarak bir "Linç Kampanyası" başlatıldı. İstanbul'da toplumsal olaylar ve bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin, son olarak Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Çapa'daki eyleminde hedef gösterildi. Geçtiğimiz aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda kahraman Mehmetçiğin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunun "Saldırı" olarak aktarıldığı ve bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Askeri Kanadı HPG'nin açıklamasının paylaşıldığı Artı TV'nin muhabiri, TTB eyleminde yaşanan olayları kamu oyuna aktarmak yerine eylemcilere müdahale eden Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'e hesap sormaya çalıştı. Zengin de "Polisi tahrik etme" diyerek tepki gösterdi. Tartışma büyüyünce muhabir, saldırıya uğramış gibi davranarak Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'i hedef gösterdi. Sosyal medya üzerinde başlatılan Linç Kampanyası'na hemen bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP de müdahil oldu. Ankara'daki Olağan Kongreleri'nde bebek katili hain terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmaya çalışıldığı, hain terörist başı lehine sloganların atıldığı ve yine kongrelerinde bölücü terör örgütü PKK sloganlarının atıldığı HDP'nin Milletvekili Oya Ersoy, Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'i hedef gösterdi. Üstelik bir de geçtiğimiz ay Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'e atılan taciz iftirasına ortak oldu.



GÖZ GÖRE GÖRE TACİZ İFTİRASI ATMIŞLARDI



26 Haziran Pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda LGBT'lilerin izinsiz yürüyüşü sonrasında çıkan olaylarda Çevik Kuvvet Polisleri'nin gözaltı yapmak için müdahale ettikleri bir grup içerisinden kaçmaya çalışan bir LGBT'liyi gözaltına almak için tutan Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'e "Taciz" iftirası altında "Linç Kampanyası" başlatılmıştı. Siber Zorbalar, linç kampanyasında Hanifi Zengin'in yaptığı müdahaleye "Taciz" iftirası atmıştı. Olayın videosunda tacize yönelik herhangi bir harekete rastlanmazken, Siber Zorbalar Hanifi Zengin'e iftira atmanın yanı sıra fotoğraflarıyla hakaretlerde ve tehditlerde bulunmuş, Hanifi Zengin'i hedef göstermişlerdi. Bir çok sosyal medya kullanıcısı ise; görüntülerde herhangi bir taciz olayına rastlanmamasına rağmen "Tacizci Polis" başlığıyla adeta linç edilen Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'e atılan taciz iftirasına tepki göstermişti. Linç Kampanyası'nda Hanifi Zengin'in fotoğrafları da kullanıldı ve Hanifi Zengin hedef gösterildi. Siber Zorbalar, Hanifi Zengin'e iftira atmanın yanı sıra hakaretlerde ve tehditlerde de bulundu. Yaşanan iftira dolu linç Kampanyası "Böyle konularda iftiralar atanlar gerçek taciz olaylarını da istismar edenlerdir" yorumlarına yol açmış, Gizem A. isimli bir kadın sosyal medya kullanıcısı gönderdiği mesajda "Şaka mı bu? Ben neden taciz göremiyorum? Gerçekten birilerini linçlemek için ne uyduracağınızı şaşırmışsınız" yazarak linç kampanyasına tepki göstermişti.