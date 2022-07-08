Görevden uzaklaştırılan Semih Şahin Adliyeye çağrıldı! Serbest bırakılan Selçuk Erdağı için yeniden tutuklama kararı

RÜŞVETİ KAĞIDA YAZIP VERDİ

Aylar sonra Selçuk Erdağı, AVM'ye talip olan firmanın sahiplerini 29 Aralık 2021'de tekrar davet etti. Görüşme sırasında Erdağı, masasında bulunan bir not kağıdına kendi el yazısı ile 200 dolar (200 bin) ve 120 dolar (120 bin) yazıp "Bunu da halledersiniz" dedi. Ortaklar, istenen paranın ne olduğunu anlamadı. 1 gün sonra sabah saatlerinde tekrar Erdağı'nın yanına gitti. Erdağı ikinci kez not kağıdına el yazısı ile aynı rakamları yazarak ortaklara verdi ve "Konu pazarlığa kapalı" dedi. Durumu daha önce emniyete bildiren ve rüşvet isteme sırasında konuşulanları kaydeden firma yetkilileri seri numaraları alınmış olan parayı Selçuk Erdağı'na teslim eder etmez, Emniyet odaya baskın yaparak Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladı.

ERDAĞI SERBEST KALDI, ŞAHİN ADLİYEYE ÇAĞRILDI

Rüşvet soruşturmaları kapsamında Belediye Başkanı CHPli Şahin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Dönen rüşvet çarkıyla ilgili ses kayıtları ve ifadeler dosyada yer alırken, Olaydan tam 6 ay sonra Şahin ilk kez adliyeye çağrıldı.