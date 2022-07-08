İzmir Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Ekipler çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren işyerinde çalışanların kendilerini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Çete üyelerinin telefonla aradıkları kişilere, "Hukuk bürosundan arıyorum. Avukatım. Kargonuz gelmiş kargonuzu almamışsınız. Bununla ilgili icra dosyanız var. Ödeme yapmamışsınız haciz gelecek " dedikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin 'sigorta borcunuz var. Daha önceden kalma sigorta borcunuz var' şeklindeki yalanlarla vatandaşları ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Bu şekilde korkuttukları vatandaşlardan para talep eden şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

6 KADIN, 1 ERKEKTEN OLUŞAN ÇETE

6'sı kadın, 1'i erkek olan toplam 7 çete üyesine yönelik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Çağrı merkezi olarak kullanılan işyerine baskın düzenleyen ekipler adreste arama yaptı. Arama sonucu pek çok dijital materyaller bulundu. Materyaller içinde ülke genelinde mağdur olan vatandaşlara ait bilgiler ele geçirildi. Örgüt üyelerinin suçtan elde ettiği gelirleri başka bir kişiye devir ettikleri de anlaşıldı. Bunun üzerine 2 şüpheli daha yakalandı. 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 çete üyesi ise adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kadınlardan oluşan dolandırıcılık çetesinin milyonluk lüks araçları! | Video

LÜKS ARAÇLARINA DA EL KONDU

Yapılan incelemede kadın çete üyelerinin 1.7 milyon lira değerinde Mercedes ve Volvo marka araçları olduğu anlaşıldı. Suç gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çete üyelerinin lüks araçlarına da el koydu. Kadın çete üyelerinin para koparamadıkları kişiler ile ilgili defterlerine 'Fakir, gerizekalı. Sadece teşekkür etti' gibi notlar düştükleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin 21 vatandaşı benzer yöntemlerle dolandırdıkları anlaşıldı.