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Giriş Tarihi: 9.7.2022 09:27 Son Güncelleme: 9.7.2022 09:31

Bursa'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 6 aylık bebek hayatını kaybetti

DHA
Bursa’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa'nın Harmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada otomobildeki 6 aylık Hatice Korol hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Harmancık ilçesindeki feci kaza, dün saat 16.00 sıralarında Harmancık ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kütahya yönüne giden Yaşar Korol yönetimindeki 10 DDZ 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.

6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Yaşar Korol ile yanındaki eşi Hacer, çocukları Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah (6) ve Hatice Korol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatice bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Bursa'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 6 aylık bebek hayatını kaybetti
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