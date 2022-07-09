Bursa’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 6 aylık bebek hayatını kaybetti

6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Yaşar Korol ile yanındaki eşi Hacer, çocukları Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah (6) ve Hatice Korol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatice bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.