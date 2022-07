Gölyazı’nın ninelerinden Başkan Erdoğan’a dua

Bursa'da yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Liman ile 97 yaşındaki Fatma Cihanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan sevgileri duyanları şaşırtıyor. Her fırsatta "oğlumuz" dedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua eden nineler, "Allah onu başımızdan eksik etmesin" diyor. Bursa'nın UNESCO tarihi miras listesinde yer alan Gölyazı Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Liman ve 97 yaşındaki Fatma Cihanoğlu, Başkan Erdoğan'ın adını dillerinden düşürmüyor. Ömürleri boyunca görmedikleri hizmet ve yardımı 20 yıllık AK Parti iktidarında gördüklerini söyleyen Fikriye ve Fatma Nine, Erdoğan'a buldukları her fırsatta dua ediyor.Gölyazı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bayramlaşmaya giden AK Pati Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'i karşılarında gören Erdoğan âşığı nineler, Vekil Esgin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerinin selamlarını iletmesini istedi. Gölyazı'nın en yaşlılarını evlerinde ziyaret eden Vekil Esgin, Fikriye ve Fartma Nine'yle uzun uzun sohbet etti. Bursalı 97 yaşındaki Fatma Cihanoğlu, Mustafa Esgin'e, "Seçime ne kadar kaldı?" diye sordu. Ardından Cihanoğlu, "Ölmeden önce oğlum Erdoğan'a bir oy daha verebilsem gözlerim açık gitmez" diyerek sevgisini dile getirdi. 105 yaşındaki Fikriye Liman ise, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bize baktı. Aylık da verdi, kömür de verdi, ekmek de verdi" diyerek herkesi duygulandırdı.