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Giriş Tarihi: 9.7.2022 22:19 Son Güncelleme: 9.7.2022 23:00

Son dakika: Başkan Erdoğan birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Son dakika: Başkan Erdoğan birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Başkan Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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Son dakika: Başkan Erdoğan birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı
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