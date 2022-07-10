Ankara’da 19 yılda bölünmüş yol oranı yüzde 154 arttı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da bu süreçte 1 adet Tek Tüp, 1 adet Çift Tüp Tünel olmak üzere toplamda 4.594 uzunluğunda 2 adet tünel, toplam 13.774 m uzunluğunda 177 adet köprü, 7.206 km asfalt çalışması, 56.538 m² düşey işaretleme, 12.176.962 m² yatay işaretleme, 1.220 km oto korkuluk imalatı, 26 adet kaza kara noktası iyileştirilmesi çalışması, 5 adet yaya üstgeçidi yapılırken 6 adet sinyalizasyon Ankaralıların hizmetine sunuldu..





Ankara'da son 19 yılda yapılan yatırımlarla bölünmüş yol ağı 1.185 kilometreye ulaştığı bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre; Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda Ankara ilinde 2002 yılı sonu itibarıyla 466 km bölünmüş yol olduğu, 2003-2022 yılları arasında bölünmüş yolların yüzde154 oranında artış gerçekleştirilerek 1.185 km'ye ulaştığı bildirildi. 1.185 kilometre yolun toplam yol ağının yüzde 59'una denk geldiği öğrenildi.

Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 372 km otoyol, 945 km devlet Yolu, 697 km il yolu olmak üzere toplam 2.014 km yol ağı bulunuyor. Bu yolların 1.141 kilometresinin ise Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı, 830 kilometresinin Sathi Kaplamalı (SK), 44 kilometresinin ise "diğer yollar" sınıfında olduğu kaydedildi. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2003-2022 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da ayrıca 165 km tek yol iyileştirildi, 694 km bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da bu süreçte 1 adet Tek Tüp, 1 adet Çift Tüp Tünel olmak üzere toplamda 4.594 uzunluğunda 2 adet tünel, toplam 13.774 m uzunluğunda 177 adet köprü, 7.206 km asfalt çalışması, 56.538 m² düşey işaretleme, 12.176.962 m² yatay işaretleme, 1.220 km oto korkuluk imalatı, 26 adet kaza kara noktası iyileştirilmesi çalışması, 5 adet yaya üstgeçidi yapılırken 6 adet sinyalizasyon Ankaralıların hizmetine sunuldu.



SON YILLARDA HİZMETE SUNULAN ÖNEMLİ YATIRIMLAR



Ankara-Niğde Otoyolu: Ankara'nın güneyindeki Gölbaşı ilçesinden Niğde ilindeki Gölcük Köprülü Kavşağı'na kadar devam eden proje 275 km ana gövde ve 55 km bağlantı yolu olmak üzere toplamda 330 km uzunluğunda. Ankara-Niğde Otoyolu, çoğunlukla ağır vasıta trafiğine hizmet eden güzergahtaki trafik güvenliği ile can ve mal emniyetini artırmış, seyahat süresini 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indi. Otoyolun hizmete sunulmasıyla; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Bölgelerini birbirine bağlayan otoyol ağı ve lojistik merkezler arasında kesintisiz ulaşım hizmeti tesis edildi, ürün ve hizmetlerin pazarlara hızlı ve güvenli erişimi sağlandı.Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme ve Kapadokya gibi turizm merkezleri ile güney illerimizde yer alan diğer önemli turistik ve ticari bölgelere, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı tesis edildi.

Yenikent-Temelli Yolu: Ankara'nın batısında bulunan Sincan, Temelli ve Yenikent güzergahında yer alan proje 39,7 km uzunluğunda 2x2 şeritli bitümlü sıcak kaplama yol olarak projelendirildi. Yolun yapım çalışmaları tamamlanan 34,3 km'lik kesimi trafiğe açıldı.

Yenikent-Temelli Yolu, bölgedeki 8 Adet OSB'yi birbirine ve ana karayolu akslarına hızlı ve güvenli bağladı. Temelli ve Sincan Organize Bölgesi'nin şehir merkezine girmeden ulaşım imkânı tesis edilerek trafik rahatlatıldı. Ankara - Eskişehir Devlet Yolu üzerinden Güney Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'e; Ankara - Beypazarı - Nallıhan, Ankara - İstanbul Devlet Yolu ve Ankara - İstanbul Otoyolu bağlantıları üzerinden de Kuzey Marmara ve Batı Karadeniz'e uzanan önemli bir ticaret koridoru oluşturuldu.

Gölbaşı Şehir Geçişi: Proje kapsamında Ankara-Konya Yolu'nun 3,6 km'lik kesimi genişletilerek 2x3 şeritli hale getirilmiş, şehir geçişinde 490 m'si kapalı tüp olmak üzere 967 m uzunluğunda alt geçit köprüsü yapıldı. Proje ile Gölbaşı şehir merkezinden geçen Ankara-Konya Yolu trafiğinin altgeçit köprüsü ile kesintisiz akışı sağlanarak ilçedeki trafik yoğunluğu rahatlatıldı. Şehir içi ve transit trafiğin birbirinden ayrılması ile trafik yoğunluğundan kaynaklanan dur-kalk beklemelerinin önüne geçildi.

Yargıtay Köprülü Kavşağı: İncek'te, Ankara şehir trafiğinin en yoğun geçiş noktalarından olan Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı üzerinde 500 m uzunluğunda inşa edilen Yargıtay Köprülü Kavşağı'nın yaklaşım yolları, yan yollar ve bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 1,5 km'ye ulaşmakta.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Adalet Akademisi gibi ülkemizin birçok önemli yargı kurumuna erişim sağlayan güzergâhta inşa edilen kavşak ile bölgede artan trafik yoğunluğu rahatlatıldı, muhtemel trafik kazalarının önüne geçilmiş ve İncek Yargıtay Yerleşkesine kolay ulaşım imkânı sağlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Köprülü Kavşağı: Kahramankazan ilçesinde bulunan Anadolu Otoyolu'nun Akıncı mevkiinde inşa edilen köprülü kavşak projesi bünyesinde 2x3 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı 1 km uzunluğunda yol, 85 m uzunluğunda 1 adet kanal köprüsü, 41 m'lik 1 adet altgeçit köprüsü ve 2 adet menfez inşa edilmiş; 4 adet ise menfez genişletme çalışması yapıldı.

Ankara-İstanbul ulaşımını sağlayan Devlet Yolu ve Anadolu Otoyolu güzergâhında yer alan Kahramankazan ilçesi, son yıllardaki sanayileşme atılımı ile gün geçtikçe büyümektedir. Bölgede yerleşik olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda. İnşa edilen köprülü kavşak ile Ankara Havacılık ve Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Anadolu Otoyolu'na doğrudan katılımı sağlandı.