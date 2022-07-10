CHP’nin İBB sözcüsü tatilden devlete akıl verirken yakalandı!

İstanbul'da sağanak yağmurun tedbirsizlik ve İBB'nin organizasyon eksikliği nedeniyle felakete dönüşmesinin ardından CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibi tartışmaların odağına oturdu. İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıkarken CHP'nin İBB meclis sözcüsü Tarık Balyalı da mağdur İstanbul halkının yanında olan AK Partili isimleri eleştirirken kendi kendini ele verdi.