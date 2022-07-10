Haberler Gündem Haberleri CHP'nin İBB sözcüsü tatilden devlete akıl verirken yakalandı!
Giriş Tarihi: 10.7.2022 19:15

CHP'nin İBB sözcüsü tatilden devlete akıl verirken yakalandı!

CHP’nin İBB sözcüsü tatilden devlete akıl verirken yakalandı!

İstanbul'da dün yaşanan yağış tıpkı 24 Ocak'taki kar yağışının felakete dönüşmesi gibi devasa bir soruna dönüştü. Bu sırada tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine yoğun tepki alırken CHP'nin İBB'de görevli birçok yetkili ismi de benzer durumlara düşmeye devam ediyor. İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı felaketi yaşayan İstanbulluların yanında olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi eleştiren bir tweet atarken konumunu açık unuttu ve tatilde olduğu ortaya çıktı!

İstanbul'da sağanak yağmurun tedbirsizlik ve İBB'nin organizasyon eksikliği nedeniyle felakete dönüşmesinin ardından CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibi tartışmaların odağına oturdu. İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıkarken CHP'nin İBB meclis sözcüsü Tarık Balyalı da mağdur İstanbul halkının yanında olan AK Partili isimleri eleştirirken kendi kendini ele verdi.

KONUMUNU AÇIK UNUTAN CHP İBB SÖZCÜSÜ TATİLDEN DEVLETE AKIL VERİRKEN YAKALANDI

İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selin vurduğu Esenyurt'taki basın toplantısında İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yanında olmasına tepki gösterdi. Bu sırada konumunu açık unutan Balyalı'nın bu tepki tweetini Balıkesir Edremit'te tatilden attığı ortaya çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'nin İBB sözcüsü tatilden devlete akıl verirken yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA