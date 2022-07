Etimesgut’ta üstgeçit isyanı! Mansur Yavaş’a tepkiler dinmiyor

Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi'nde vatandaşlar, üstgeçit olmadığı gerekçesiyle ölümlerin yaşandığı yaya geçidinde eylem gerçekleştirdi. Eylemde Ankara Büyükşehir Belediyesi protesto edildi.

Eti Mahallesi sakinleri iki sene içinde üç kişinin üstgeçit olmadığı için kazalarda hayatını kaybettiğini belirterek, "Defalarca mavi masayı aradık üstgeçit istedik fakat Ankara Büyükşehir Belediyesi Etiler Mahallesi'ne kapalı, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz" dediler.

Eti Mahallesi'nin tren yolu ile tek bağlantı noktasındaki yaya geçidindeki yaya ışığının düğmesine basıldığında kırmızı ışık yanmasına rağmen birçok sürücünün hızının kesmediğinden yakınan vatandaşlar, yaya geçidine bir an önce üstgeçit yapılmasını istedi.

Vatandaşların ve siyasilerin görüşleri şöyle:

Hacer Kocaalp, iki sene içinde bir anne ve kızının üst geçit olmadığı için araç çarpması sonucu hayatlarını kaybettiklerini hatırlatarak, "Biz onlara hala ağlıyoruz, bir ay önce Habib amcamız öldü, iki çocuğu geride kaldı. Çocuklarımız okula gidiyor ve biz karşıya geçmek zorundayız Asansörlü bir üst geçit lazım. Çünkü Pazar bizim burada karşıdan da buraya geliyorlar. Etiler Mahallesi'ndeki kazalar ölümlü oluyor. Daha fazla ölümler olmasın canlar yanmasın" dedi.

Emre Ünal: "Yol güzergahında bulunan üst geçit yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca şikayette bulunduk. Meclis üyeleri geldi ve üst geçit sözü verdiler. Aylar geçti ne gelen var ne giden. Büyük kazalara ramak kaldı. Sürücüler ışıklara da uymuyor ve yol vermiyor. Defalarca mavi masayı aradık fakat Ankara Büyükşehir Belediyesi Etiler Mahallesi'ne kapalı, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Ben oyumu da Mansur Yavaş'a verdim. Mahallemde evimin balkonuna parkartını asmama rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bırakın bir tanıdık meramımızı anlatacak insan bulamıyoruz. Etiler Mahallesi'ni bağlayan tek giriş tek çıkış yere bir üst geçit yapılmaz mı?





Hamide Yazıcı: "Üst geçit olmadan yol olur mu? İlla daha fazla birilerinin ölmesi mi lazım? Otoban gibi.. Arabalar son sürat gidiyor ve yarış yapıyorlar. Bir an evvel bir üst geçit istiyoruz. Günde en az 5-6 kez acı fren sesi duyuyoruz."



Ömer Taşdemir: "Perşembe günleri buranın pazarı bulunuyor. Araçlar hızla gelip duramıyorlar. 120 km hızla gelen araç aniden ışık düğmesine bastığı zaman zincirleme kaza da olacak. İnsan kaybı olmaması için üst geçit acilen yapılmalı. Üst geçit olursa trafik akışı da devam eder trafik sorunu da çözülmüş olur"



Muharrem Demirkazan: "Bizim tek geçişimiz burası. Bir üst geçit yapmak akıllarına nasıl gelmez? Yaşlıarımız ve engellilerimiz için asansörlü bir üst geçit yapılması lazım. Etimesgut merkez ile tek bağlantı yolumuz burası."



Fundagül Demirkazan: "Bu yolu açan üst geçiti yapmadan nasıl açar? İnsanlarımız ölmesin anasız babasız kalmasın çocuklar."





AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman: Hizmet yapılırken insanlar düşünülmeden hizmet yapılmaz. Burada bir yolun geçeceği aşikar… Burası da Etimesgut merkezle bağlantı sağlayan tek güzergah. Yaya yolu anlamında tek yer. Vatandaşlar; okullar, alışveriş merkezi, hastaneler ve trene binmek için bu geçişi kullanmak zorunda… Vatandaşlar bütün ihtiyacını buradan karşıya giderek karşılanıyor. Bu yol yapılırken düşünülmesi gerekirdi. Bu insanlar nasıl karşıya geçecek? Mansur Yavaş Melih Gökçek'in projelerini almış ve 'Biz yapıyoruz' diye şov yapıyor. Buradan insanlar nasıl karşıdan karşıya nasıl geçecek? Can güvenliğinin sağlanması için bu üst geçit olmalı. AK Parti'nin başlatmış olduğu projeleri 'Biz yaptık' demekle olmuyor. O zaman eksiksiz yapacaksın. Üst geçit yapmadan yolu açmak demek, 'Biz insanı hiçe sayarak sırf reklam uğruna yolu açtık' demektir. Algı siyasetidir. Bu insanlar her gün can havliyle karşıya geçmek zorunda mı? Planlamak bir üst geçit yapmak bu kadar mı zor? Algı yapmak bir insanın canından daha mı kıymetli?