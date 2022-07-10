Adana HDP il başkanlığının bir süre önce "yardımlaşma yemeği" adı altında düzenlediği etkinlik CHP'lilerin gecesine döndü. Gecede geçtiğimiz hafta polisin gerçekleştirdiği PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP'li Seyhan Belediyesinin Başkan Yardımcısı Funda Buyruk halay çekerken, yine Seyhan Belediyesinin çeşitli birimlerinde görevli yetkililer HDP'lileri yalnız bırakmadı. CHP'lilerin kendilerine ayrılan masada "Dağlara gel dağlara" türküsüyle halay çekenlere alkış tutarak eşlik ettikleri görüntülere yansıdı.

KONUK 8 MASASINDA TOPLANDILAR

HDP'nin sözde "Yardımlaşma yemeği" adı altında düzenlenen organizasyona CHP'nin kentteki üst düzey kadrolarında görev alan isimlerde davet edildi. Bir düğün salonunda düzenlenen gecede sunucu organizasyona katılan CHP'lilerin isimlerini tek tek saydı. ÇHP'li heyetten oluşan grup kendilerine ayrılan "Konuk 8" masasının çevresinde toplandı. Bir süre sonra HDP'liler aralarında HDP Milletvekili Sezai Temelli ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu "Dağlara gel dağlara" parçasıyla halay çekti.

HDP’nin gecesinde CHP’liler halay çekti | Video

HALAY ÇEKENLERE ALKIŞ TUTTULAR

HDP'lilerin gecesine Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Gökhan Üney, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Eren Birkeser, gezi olayları davasında yargılanan CHP Çukurova Gençlik Kolları'nın eski başkanı Hüseyin Tarkan ile Mimarlar Odası Başkanı seçildiği için CHP meclis üyeliğinden istifa eden Sedat Gül ve masada oturan bir grup CHP'li halay çekenlere alkış tutarak eşlik ettiği görüldü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Geçtiğimiz hafta terör polisi tarafından CHP'li Seyhan Belediyesi'ne düzenlenen PKK/KCK Türkiye Demokratik Örgütlenmesi yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalan Yerel Yönetimler Alanı sorumlusu Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Funda Buyruk'un törer örgütü üyelerini belediyede işe aldırdığı ortaya çıkmıştı. Funda Buyruk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.