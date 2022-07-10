"ŞİMDİ O BAHÇELER YERİNE REKLAM PANOLARI GELDİ... NEREDEN NEREYE?"





Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi:

Aydın Ersoy: "İstanbul'da dikey bahçeler bakım masrafı bahanesiyle söküldü, şimdi de reklam alanları olmuşlar. Estetik-güzellik-çevre düşmanı, para düşkünü CHP. Güzelliği satan anlayış herşeyi satar. Satıyor da..."

Abdulhafiz Sevkâroğlu: "En başından beri meselenin rant olduğunu çok iyi biliyorduk. Şu hâle bak, yazıklar olsun."

Bekir Cantemir: "Olumsuzlukla, olumluluk inşa edilemez. Kadir Topbaş döneminin en güzel uygulamalarından olan lale ve şehri çiçeklendirme, İstanbul'u farklı kılmıştı. Bu uygulamaya eleştiri getirilebilirdi. Ama kökten söküp reklam alanına dönüştürmek çok devrimci bir yaklaşım olmuş. Tebrikler."



Erman Eskitaşçıoğlu: "AK Parti belediyeciliği ile İstanbul dikey bahçeler ile tanışmış, otoyollarda ki karbondioksit salınımına karşı hem bir çevreci önlem hem de daha yeşil yollar görmüştü. Şimdi mi? Şimdi o bahçeler yerine reklam panoları geldi... Nereden nereye..."

Göktürkb Alp: "Aklıbaşında bir insan şu olaydan bile CHP'li zihniyetin rezilliğini anlar. Adamlar ne güzel dikey bahçe yapmış İmamoğlu söküp reklam duvarına cevirmiş."

Yasin Parçal: "İstanbul nimet nimet derken asma bahçeleri kaldırıp yerine reklam aldıktan sonra gelen para ile doğaçlama dans ziyafeti vereceğim demek istemişler heee... Hiç anlamadık biz İmamoğlu'nu tüh..."

Hakan Uğurlu: "Çevreciler su anda Bodrum'da, Marmaris'te, Alacatı'da tatildeler. Hele bir tatil bitsin önce bunu kim yapmış bakar sonra ona göre tavır belirlerler."

Sedat Osmanoğlu: "Güzelim şehrin içine ettiler…"

Sadık Özben: "Mahvettiniz güzelim şehri. Reklam panolarından nefret ederim, her türlüsünden."

Mustafa Koyuncu: "İmamoğlu, yeşili yok etti, yerine reklam panoları astırdı."

Sevim: "Yuh utanmazlar bunun için mi söktünüz o yeşillikleri? Olayınız reklam! Dikey bahçeleri söküp, reklam panosu asacak kadar nasıl bir maddi tükenmişlik içindeyseniz artık. Reklamla geldiniz ve gideceksiniz."

İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu: Hangisi güzel? Birinci Resim: AK Parti'nin eseri. İkinci Resim: 2 top sahası alanı kadar dikey bahçeyi çöpe atan, 6'lı masanın İstanbul Şubesi'nin eseri..

İŞ MAKİNALARIYLA DİKEY BAHÇELER KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bir yıl önce karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri sökmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, şehir genelindeki kara yollarında duvarlarda bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet olduğu iddiasıyla sökme kararı almıştı. Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla söküldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaldırılan yeşilliklerin başka alanlarda kullanılacağını öne sürmesine rağmen, dikey bahçelerin iş makinalarıyla kullanılamayacak hale getirilmesi de vatandaşların tepkisine neden oldu.





GRAFİTİ ÇİZİMLERİNE YER VERİLDİ



AK Parti döneminde İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsünü önlemede hem bariyer görevi gören hem de egzoz gazı emisyonu için peyzaj çalışması olarak tasarlanan dikey bahçeler, yeni yönetim tarafından sökülerek "Konuşan Duvarlar Projesi" geliştirildi. Bu kapsamda grafiti adı verilen absürt çizimler, bahçelerin yerini aldı.





BALIKESİR BELEDİYESİ TALİP OLMUŞTU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB tarafından sökülen 'dikey bahçeler' ve ekipmanların Balıkesir'e verilmesini istemişti. İBB bu talebi, 'Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir' gerekçesiyle reddetti.