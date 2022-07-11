118 milyon tebligat elektronik ortamda gönderildi! 70 bin ağacın kesilmesi önlendi

E-tebligat uygulaması, yargısal sürecin hızlanmasını ve tasarruf edilmesini sağlıyor. Diğer yandan da kağıt israfı önlenerek binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor.

70 BİN AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI

Uygulamanın başladığı günden bu yana 118 milyon 833 bin 187 tebligat elektronik ortamda gönderildi. Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla birlikte 4 bin 159 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf sayesinde 70 bin 706 ağaç kesilmekten kurtarılarak korunmuş oldu. Uygulama ile 1 milyar 632 bin 357 lira tasarruf sağlandı.

Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık olarak gerçekleşmesi, yargılamaları da hızlandırdı.

2015 YILINDA BAŞLADI

Adalet Bakanlığı e-tebligat uygulamasını 2015 yılında ihtiyari kullanıma yönelik olarak hizmete sundu. Uygulamanın sağladığı faydaları gözlemleyen Bakanlık, uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor. E-tebligat hak kayıpları önlerken, vatandaşın cezai işleme maruz kalmasını da engelliyor.

HEM HIZLI HEM EKONOMİK

Uygulamadan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, e-tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Böylece saniyeler içerisinde alıcının adresine ulaşan e-tebligatlar zaman kaybının önüne geçti.

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.