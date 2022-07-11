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Giriş Tarihi: 11.7.2022 16:09 Son Güncelleme: 11.7.2022 16:24

Adalet Bakanlığından AİHM'in Osman Kavala kararına tepki

Adalet Bakanlığından AİHM’in Osman Kavala kararına tepki

Adalet Bakanlığı'nca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrasına ilişkin aldığı yeni karar hakkında, "Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM'in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM'in Türkiye'ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır" denildi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, AİHM kararlarına uymayı taahhüt etmiş ve bu taahhüdünün gereğini daima yerine getirmiş bir ülkedir. Türkiye, AİHM kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden biridir. Zira üye ülkelerin AİHM kararlarını icra oranı yüzde 80,20 iken; Türkiye'nin icra oranı yüzde 87,98'dir. Diğer kararların icra süreci ise devam etmektedir. Türk yargı makamları, AİHM'in Kavala hakkında verdiği 10 Aralık 2019 tarihli kararını uyguladıklarını defaatle belirtmişlerdir" ifadelerini kullandı.

AİHM'in, Kavala dosyasını öne çekmesine tepki gösterilen açıklamada, "AİHM Büyük Daire gündeminde 22 dosya bulunmasına ve halihazırda derdest dosyaların tamamına yakınının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde, bir kısmının ise en az 1 yıl önce Büyük Daire'ye gelmiş olmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM'in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM'in Türkiye'ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır" denildi.

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Adalet Bakanlığından AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
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