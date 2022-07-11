Bakan Varank Trabzon’da esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı

Törene Bakan Varank'ın yanısıra, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İlçe Belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma törenin öncesi konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Parti teşkilatımız bayramda Trabzon'u ziyaret etmelerimi istedi. İşte biz de o ricayı emir telakki ettik ve siz değerli Trabzonlu hemşerilerimizle bayramlaşmak üzere buraya geldik. Rabbim bayramımızı mübarek etsin. Hepimize ağız tadıyla sevdiklerimizle ailemizle eşimizle dostumuzla nice güzel bayramları nasip etsin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın çok özel bir bayram olduğuna dikkati çeken Varank, "Kurban kelime manası Allah'a yaklaşmak olan, içerisinde nice hikmetler barındıran bir bayram. Kurban en sevdiğinizden Rabbiniz için, dininiz için, inancınız için nasıl taviz verebilirsiniz, nasıl onun yolunda en sevdiğinizden vazgeçebilirsiniz, onu gösteren bir bayram. İşte biz de Kurban Bayramı'nda hacılarla birlikte şu anda bayramımızı kutluyoruz" diye konuştu.

MİLYONLARCA İNSAN CUMHURBAŞKANIMIZA DUA EDİYOR

2 senedir hac yapılamadığını, müminlerin o kutsal topraklardan uzak kaldığını anımsatan Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "2 senenin sonunda bu sene Haccı Ekber olan yani cuma günü Arafat'ta milyonlarca Müslümanın toplandığı bir bayramı beraberce idrak ettik. Bilmiyorum takip edebildiniz mi, o kutsal topraklarda, Arafat'ta sadece Türkiye'den gelenler değil, dünyanın dört bir tarafından milyonlarca Müslüman bir kişiye dua ediyordu. Kimdi o, Recep Tayyip Erdoğan. Onun sağlığı, esenliği için, ülkesinin başında en güzel şekilde siyasetine devam etmesi için milyonlarca Müslüman Türklerle beraber dua ediyordu. Size sormak istiyorum, bir insan hiç tanımadığı, beraber yaşamadığı, karşılaşmadığı bir insana neden dua eder? Eğer onun gerçekten doğru, düzgün, inançlı ve sadece kendi ülkesi için değil, tüm dünya mazlumları ve mağdurları için de mücadele ettiğini bilirse işte ona dua eder. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bizim 20 yıldır davamız bu ülkeyi önce muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek. Ama bunu yaparken sadece kendi ülkemizde değil, dünyanın dört bir tarafında nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa onların da ihtiyacını elimizden geldiğince gidermeye çalışmak. Hamdolsun biz bunu en güzel şekilde yaptığımıza inandığımız için işte milyonlarca insan Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyor" diye konuştu.

AK KADRO ,CUMHUR İTTİFAKIYLA BERABER HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Karadeniz'de bir bilim merkezi olmadığını kaydeden Varank, "Ne dedik, Karadeniz'de bilim merkezi öncelikle nereye yakışır, 'Trabzon'a yakışır.' dedik. Şu anda bölgenin tek bilim merkezini, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezini biz inşa ediyoruz. Burada kafes balıkçılığı mı ileri gitti, bizim burada işletmelerimizin yumurta tesisine mi ihtiyacı var? Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bununla ilgili adımlarını atıyoruz, yeter ki ne olsun? Bu şehirde insanlar daha müreffeh olsun. Yeter ki bu şehrin ekonomisini biz kalkındıralım, insanlar daha mutlu, daha huzurlu bayramlar yaşayabilsinler. İşte biz bu ekip olarak, AK kadro olarak Cumhur İttifakıyla beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Dünyanın büyük bir çalkantıdan geçtiğine işaret eden Bakan Varank, "Dünyanın bir günü bir gününe eşit değil. Ortada hiçbir şey yokken şu anda bir barış denizi olan Karadeniz'de iki büyük komşunun savaşını yaşıyoruz. İşte bütün bu gelişmeler elbette bizim ülkemizi etkiliyor ama şundan lütfen emin olun. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar siyasi geçmişiyle elde ettiği başarılarla siyasetteki tecrübelerle Allah'ın izniyle bu dalgalı denizden de bu gemiyi çıkarabilecek tek liderdir. Bunu biz de biliyoruz emin olun zaman zaman bize kızan vatandaşlarımız da karşılaştığımızda bize şunu söylüyor, 'Evet haklısınız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka bu gemiyi böyle salimen yürütebilecek Türkiye'de başka bir lider yok.Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz" dedi.

"BİZ NATO'YA BUGÜN ÜYE OLMADIK"

NATO toplantısına değinen Varank, şunları söyledi: "Biz NATO'ya bugün üye olmadık. 1960'lardan itibaren, biz NATO ülkesiyiz. O güvenlik teşkilatının ülkesiyiz. Ama bu sene hepiniz NATO zirvelerini takip ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız iradesini koydu ve dedi ki 'Eğer NATO bir güvenlik teşkilatıysa önce bizim ülkemizin güvenlik endişelerini dikkate almak mecburiyetindedir ve NATO'da Finlandiya'yla İsveç'le imzaladığımız o tarihi belgenin içerisine PKK terör örgütünü de YPG terör örgütünü de FETÖ terör örgütünü de Sayın Cumhurbaşkanımız iradesiyle yazdırdı. Ne diyor dış basın? 'Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinden istediğini alarak ülkesine geri dönüyor.' diyor. Biz dediğim gibi NATO'ya yeni üye olmadık. Neden bizden önceki iktidarlar bu iradeyi gösteremiyorlardı? Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler bu duruşu gösterip NATO'da istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı? İşte burada dert sahibi olmak lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz. Bu ülkeyi bir yerlere getirebilmek için ne mücadeleler verdiğini biliyoruz. Biz de onların çalışma arkadaşları olarak ve siz değerli hemşerilerimizle birlikte ona yardımcı olmaya, bu ülkeyi hakettiği yere getirmeye çalışıyoruz ve Allah'ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz, biz buna yürekten inanıyoruz."

"HİÇBİR İKTİDAR ASGARİ ÜCRETİ YÜKSELTELİM DEMEDİ"

Varank, sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, "Bundan 2 kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki 'Değerli arkadaşlar evet, bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz. Ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşlarımızın sıkıntısı var.' Dedi ki 'Biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz ve asgari ücrete mutlaka zam yapmamız lazım.' Soruyorum size, bundan önce 1960'dan itibaren bu ülkede asgari ücret uygulaması var. Biz enflasyonla bugün tanışmadık. Yüzde 150'lere varan enflasyonları bu ülke yaşadı. Peki hangi iktidar temmuz ayında 'Ya vatandaşlarımız mağdur oldu. Bizim mutlaka asgari ücreti yükseltmemiz lazım.' dedi. Hiçbir iktidar demedi." diye konuştu.

DÜNYA BİR TÜRBÜLANSTAN GEÇİYOR

Sıkıntıların farkında oluklarını ve üstesinden nasıl gelineceğini bildiklerini dile getiren Varank, "Allah'ın izniyle de onların üstesinden geleceğiz. Hepinizin yurt dışında akrabası, eşi, dostu, komşusu vardır. Lütfen arayın, sorun, deyin ki 'Almanya'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon nasıl bu zamanda görülmüş? Amerika'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon, Belçika'da, Fransa'da 40 yıldır görülmeyen enflasyon nasıl görülmüş?' İşte dünya bir türbülanstan geçiyor. Bu türbülansı da Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım hep birlikte Türkiye olalım." dedi.

TRABZONLULAR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NASIL YAPILDIĞINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ

Bu sene Trabzonspor'un şampiyon olduğunu anımsatan Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonspor'la ilgili çok farklı spekülasyonlar yapıldı. İşin içerisine siyaset karıştırmaya çalıştılar. Ama ben özellikle hemşerilerime teşekkür etmek istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bir şampiyonluk kutlaması nasıl yapılır, bu şehir ve Trabzonlular gösterdi. Sadece emin olun Türkiye'de gündem olmadınız, tüm dünyada bu şehir gündem oldu. Trabzonlular gündem oldu. 1,5-2 milyon insan bir araya geldi, bir kişinin bile burnu kanamadan biz bu kutlamaları gerçekleştirdik. Ben bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Peki bunu nasıl başardık? Bir ve beraber olarak başardık. Trabzon Büyükşehir Belediyemiz bütün bu kutlamalara öncülük etti, bütün bu kutlamalara liderlik yaptı, o sayede de biz işte dünyaya bu şehrin nasıl eğlenmeyi bildiğini de nasıl kutlama yapmayı bildiğini de göstermiş olduk. Ben bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE TERÖRLE MÜCADELE KONSEPTİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Bakan Varank, "Biz burada bu kutlamaları yapabilelim diye şu anda Pençe Kilit Operasyonlarında bizim Mehmetçiklerimiz sınırın dışında mücadele ediyor. Neden? Biz terörü sınırlarımızın içerisinde değil, artık sınırlarımızın dışarısında tutabilelim diye. Nerede bir terörist varsa gidip bulup imha etmek üzere şu anda bizim Mehmetçiklerimiz emin olun Irak'ın kuzeyinde nerede bir mağara varsa, nerede bir delik varsa tek tek o delikleri araştırıyor, bu teröristleri bizim sınırımızdan 30 kilometre öteye göndermek için ve bu terörle mücadele konseptini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ KUZEY IRAK'TA MAĞARALARA SAKLANIYORLAR"

Geçmişte yaşanan terör saldırılarına değinen Bakan Varank, " Değerli kardeşlerim hatırlayın. Bu ülkede şehirlerde bombalar patlıyordu, Trabzon'un yaylalarına teröristler gelebiliyordu. Eren kardeşimizi teröristler burada şehit edebiliyordu. Şimdi Kuzey Irak'ta mağaralara saklanıyorlar. Biz bu ülkede tek bir terörist kalmayıncaya kadar ve bu terörü destekleyen zihniyeti de bu ülkede ortadan kaldırıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Biz Mehmetçiğimize, güvenlik güçlerimize çok şey borçluyuz. Burada huzur içerisindeysek onlar sayesindedir. Rabbim hepsinden razı olsun. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim gazilerimize hayırlı, uzun ömürler versin" diye konuştu.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI İÇİN MECLİSTEN KARAR ALMAYA ÇALLŞIYORUZ

Bakan Varank, "Ama şunu da bileceğiz değerli kardeşlerim, terörle mücadelede eğer bir dakika bile gevşeklik gösterirsek kimse bu mücadeleyi vermez. İşte biz bu mücadeleyi verelim diye, sınır ötesi operasyonlar için Meclis'ten karar almaya çalışıyoruz. Kimler oy veriyor, kimler oy vermiyor, bakarsanız kim bundan sonra terörle mücadeleye var, kim terörle mücadele yapmaz, bunu çok iyi görebilirsiniz. Bugün İstanbul'da belediyelere terör yandaşlarının işe alındığını görüyoruz, belediyelerden terör yandaşlarının kelepçelerle götürüldüklerini görüyoruz. Onun için gevşeklik göstermeyeceğiz. Biz bu ülkeye aşığız, biz Trabzonlu hemşerilerimize aşığız ve Allah'ın izniyle bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte bu ülkeyi en güzel günlere götüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından vatandaşlara pilav ve kavurma ikram eden Bakan Varank, Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş caddesi, Kemeraltı ve Pazarkapı mahallesindeki esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.