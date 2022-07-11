Çankırı’da feci kaza! Otomobile çarpan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti

Çankırı'daki kaza, saat 17.30 sıralarında Atkaracalar ilçesi Kıran Mahallesi, Dursun Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve park halinden çıkmaya çalışan 34 FBS 695 plakalı otomobile, Osman Özçelik'in kullandığı motosiklet çarptı.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Motosikletin sürücüsü Özçelik ile arkasında bulunan Kerim Sancı, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özçelik ve Sancı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.