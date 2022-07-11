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Giriş Tarihi: 11.7.2022 10:03

Çankırı'da feci kaza! Otomobile çarpan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti

Çankırı’da feci kaza! Otomobile çarpan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti

Çankırı'da, park halinden çıkmaya çalışan otomobille çarpan motosikletteki Osman Özçelik ve Kerim Sancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'daki kaza, saat 17.30 sıralarında Atkaracalar ilçesi Kıran Mahallesi, Dursun Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve park halinden çıkmaya çalışan 34 FBS 695 plakalı otomobile, Osman Özçelik'in kullandığı motosiklet çarptı.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Motosikletin sürücüsü Özçelik ile arkasında bulunan Kerim Sancı, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özçelik ve Sancı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çankırı'da feci kaza! Otomobile çarpan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti
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