Son dakika: Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Paşinyan, Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.
Başkan Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü | Video
NORMALLEŞME SÜRECİNİN ÖNEMİ VURGULANDI
İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.
Erdoğan ve Paşinyan, bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile teledon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü | Video
Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.