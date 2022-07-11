Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
Giriş Tarihi: 11.7.2022 15:24 Son Güncelleme: 11.7.2022 16:31

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ile Ukrayna-Rusya Savaşı ve tahıl koridoru ele alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Paşinyan, Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başkan Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.

Son Dakika: Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü | Video

NORMALLEŞME SÜRECİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

Erdoğan ve Paşinyan, bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile teledon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.

Son Dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü | Video

Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Başkan Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA