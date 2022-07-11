Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.7.2022 10:58

Son dakika: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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