15 Temmuz bilançosu açıklandı! 85’i general, 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıkların 85'i general, 1116'sı subay, 56'sı uzman çavuş, 6'sı polis memuru, 12'si er, 61'i askeri öğrenci, 32'si sivil görevliden oluşmaktadır" açıklamasıyla adli bilançoyu gözler önüne serdi.



1634 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 fiili darbe davasında haklarında hüküm kurulan 8 bin 725 sanıktan 1634'üne ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sına da müebbet hapis cezası verildiğini bildirdi.

ERDOĞAN VE MİLLETİN CESUR DİRENİŞİ

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiği hatırlatılarak, hain saldırının başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet olmak üzere milletin cesur direnişi ile durdurulduğu belirtildi.

58 İLDE DARBE DAVASI

Yargılamaların nihai durumuna ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 58 ilde darbe yargılamaları yapılmış olup Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davası görülmüştür. Mahkemelerce yapılan tefrikler, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozulmalar sonrasında dosya sayısı 400'ü aşmış durumdadır. "

Aynı açıklamada, başlangıçta açılan fiili darbe davasının tamamının ilk derece mahkemelerinde karara bağlandığına vurgu yapılarak, İstanbul'da açılan 4 ek dava ile tefrik ve bozma sonrası yargılamaların ise devam ettiği bildirildi.

123 DAVA KESİNLEŞTİ

İstanbul ve Ankara'daki yargılamaların geldiği aşamaya ilişkin detayların da yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "293 fiili darbe davasından sonradan açılan 4 dava ilk derece mahkemesinde derdest olup 289 dosyada karar verilmiştir. 11 dava istinaf aşamasında, 263'ü ise Yargıtay aşamasındadır. Yargıtay aşamasında olan davalardan 119'u hakkında onama veya düzelterek onama kararı verilmiş, 46'sı hakkında bozma/kısmen bozma kararı verilmiştir. 71 dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesinde inceleme sırasında beklemekte, 21 dosya Yargıtay savcılığında bulunmakta, 6 dosya hakkında ise Yargıtay dairesi tarafından esasa ilişkin olmayan (iade, tebligat, ret vb.) kararları verilmiştir. Fiili darbe davalarından Yargıtay'ın onama kararı verdiği 119 dava ile kanun yoluna başvurulmayan 4 dava olmak üzere toplam 123 dava ise tüm aşamalardan geçerek kesinleşmiş durumdadır.

8 BİN 725 KİŞİ HAKKINDA KARAR

Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 725 kişi hakkında karar verilmiş olup 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1891 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir."

85 GENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Açıklamada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıkların 85'inin general, 1116'sının subay, 226'sının astsubay, 56'sının uzman çavuş, 6'sının polis memuru, 12'sinin er, 61'inin askeri öğrenci, 32'sinin sivil olduğu vurgulandı.



Sanıklardan 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivilin müebbet hapis cezasına çarptırıldığına vurgu yapılan açıklamada, 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil kişi ve bir mülki amirin ise değişen sürelerde hapis cezası aldığı bildirildi.

Açıklamada, 24 general, 461 subay, 397 astsubay, 615 uzman çavuş, 32 polis memuru, 1165 er, 154 askeri öğrenci ve 22 sivil kişi hakkında da beraat kararı verildiği belirtildi.

'SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ'

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu adına görüşlerini açıklayan avukat Mehmet Alagöz, davaların büyük çoğunlukla onandığının görüldüğünü belirtti.



Bununla beraber sanıkların daha fazla ceza alması gerektiği gerekçesiyle bozma kararları verildiği gibi sanıkların ceza almaması veya daha az ceza alması yönünde de bozma kararlarının bulunduğunu belirten Alagöz, "Özellikle alt rütbeli sanıklarla ilgili olarak sanıkların darbe suçundan değil de darbeye yardım etmek suçundan cezalandırılmaları gerektiği yönünde bozma kararları verildiği görülmektedir. Ayrıca bazı sanıklar hakkında ByLock, ankesör-ardışık arama kayıtları, aleyhlerine tanık beyanlarının ortaya çıkması gibi yeni delillerin ortaya çıkması nedeniyle de sanıkların örgütsel konumlarının incelenmesi yönünde bozma kararları verilmektedir." ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN'

Avukat Alagöz, yargılamalarda masumların ayıklanması, suçlu olanların en sert şekilde cezalandırılması arzusu ve çabası içinde olduklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Mahkemelerde de bu ayıklama çabasının bulunması, her sanığın eyleminin ayrı ayrı ortaya konulması, Yargıtay aşamasında da sanıkların her birinin konumunun değerlendirilerek rütbesi ne olursa olsun sanıklar hakkındaki en küçük bir şüphenin dahi giderilmeye çalışılması bizleri de memnun etmektedir. Türkiye'de bir daha darbe girişimlerinin yaşanmaması, darbeye yeltenenlerin cezasız kalmaması ve verilebilecek en ağır cezaya çarptırılmaları için yargılamaların her aşamasında bizler de var olacağız. 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının ve gazilerin avukatları olarak bu davaları milletin ve ümmetin davası olarak görüyoruz. Yargılama aşamalarını başından itibaren takip ettiğimiz gibi bundan sonraki süreçleri de sonuna kadar takip edeceğiz. Milletimiz 15 Temmuz gecesi vatanına sahip çıktı. 15 Temmuz direnişi darbelere/darbecilere karşı milletimizin makus talihini yenme fırsatı sundu. Bizler de bu kutlu mirasa sahip çıkarak milletimizin davasına ve hukukuna sahip çıkacağız, milletimiz müsterih olsun."