Avrupa’nın utanç günü: Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha toprağa verildi

1995 yılının Temmuz ayında insanlık tarihinin en büyük katliamlarından biri gerçekleştirildi. Sırp güçleri, sistematik olarak yürüttükleri katliamlarda sadece Srebrenitsa'da 8 bin 372 Boşnak Müslümanı katletti. Katliamın 27. yıldönümünde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Türkiye heyeti ile birlikte katliamın gerçekleştiği topraklardaki anma törenine katıldık. Programa AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Kurtulmuş, Srebrenitsa'daki soykırıma uluslararası camianın sessizliği, kararsızlığı ve duyarsızlığının en az yapılan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bıraktığını söyledi. İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen soykırımının kurbanı şehitlerin geride kalan kederli yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerine en içten taziyelerini sunduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti adına "bu insanlık suçunu" bir kez daha en kuvvetli ifadelerle lanetlediğini aktardı.

ULUSLARARASI SESSİZLİK

Numan Kurtulmuş, "Rahmetli Aliya İzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözlerinden yola çıkarak, bir daha bu acıların yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Srebrenitsa katliamı sırasında uluslararası camianın ortaya koyduğu sessizlik, kararsızlık ve duyarsızlık en az yaşanan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bırakmıştır" diye konuştu.

Srebrenitsa'da yaşanan tarifsiz acının hala hissedildiğini belirten Kurtulmuş, "Srebrenitsalı bir yavrunun, belleğimize kazınan 'Çocukları küçük kurşunlarla mı vururlar anne, akar mı onların da kanları?' o çığlığı bugün de yüreğinde hisseden, insanlık adına, bundan sonra bir daha bu duyguların yaşanmaması için gayret gösterenlere ne mutlu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek halkına yolladığı mesajı okudu.

HOLLANDALI BAKANI ELEŞTİRDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımın 27'nci yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu. Aynı törende Hollanda Savunma Bakanı Kasja Ollongren'in de konuşarak özür diledi. Ancak Ollongren'in Srebranitsa'daki katliamın ortaklarında Hollanda Barış Gücü'nü aklamaya çalışan tepki toplayan konuşması Kurtulmuş tarafından sert şekilde eleştirildi.

50 KURBAN DAHA TOPRAĞA VERİLDİ

Soykırımda öldürülen 50 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Aralarında 3 reşit olmayan erkek çocuğun bulunduğu soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi.