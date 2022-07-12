İçimizdeki Kahramanlar belgeseli 15 Temmuz’da Sabah TV’de! Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz...

Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu! Sıcak bir yaz akşamında Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü üyesi bir grup, milletin parasıyla alınan silahları millete yöneltti. Seçilmiş hükümeti silah zoru ile indirmek için harekete geçen FETÖ'cülere, millet bedeni ile, canı ile, kanı ile 'Dur' dedi.

Milletin destanının 7'nci yıldönümünde Sabah TV ve sabah.com.tr'de çok özel bir belgesel dizisi yayınlanacak. 'İçimizdeki Kahramanlar' belgeselinde 15 Temmuz'a ait hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüler yer alacak ve destanı yazan gazilerimiz ile şehitlerimizin yakınları yaşananları anlatacak.

İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR 1.BÖLÜM: NÖBETE İHTİYAÇ VARSA BİR SELA YETER BU MİLLETE

İçimizdeki Kahramanlar belgeselinin birinci bölümünde 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan Mehmet Ayaz, milletin destanını tüm ayrıntıları ile anlatıyor. Ve daha önce darbe girşiminin hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri de ilk kez izleyiciler ile buluşuyor.

İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR 2.BÖLÜM: YETER SÖZ MİLLETİN

İçimizdeki Kahramanlar belgeselinin ikinci bölümünde ise kardeşi Onur Ayanoğlu'nu şehit veren, kendisi de gazi olan Oğuz Ayanoğlu tüm yaşananları çarpıcı sözlerle anlatıyor. Yine ikinci bölümde de 15 Temmuz gecesine ilişkin bilinmeyenler izleyicilere aktarılıyor.