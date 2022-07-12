SON DAKİKA HABERİ | Terör örgütü PKK’da büyük panik: 1 yıl boyunca gizlenmiş! Teslim olan terörist tek tek itiraf etti...

Söz konusu teröristin bölgede, el yapımı patlayıcı madde ile yapılan saldırılar başta olmak üzere, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen bir çok saldırının faili olduğu, personelin şehit edilmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edildi.