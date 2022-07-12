SON DAKİKA HABERİ | Terör örgütü PKK’da büyük panik: 1 yıl boyunca gizlenmiş! Teslim olan terörist tek tek itiraf etti...

Son dakika haberi... Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 19 Ağustos 2021 tarihinde Yüksekova-Yazılı köyü Topaçlı mezrası kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli yapılan operasyonda (8) terörist etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden ancak bazısının kimliği tespit edilebilmişti. Teslim olan terörist ifadesinde, 2021 yılında etkisiz hale getirilen ve kimliği tespit edilemeyen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Aranalarda "Kırmızı" kategoride yer alan Bager Erdal kod adlı Rıdvan Alkan isimli terörist olduğu tespit edildi.
Söz konusu teröristin bölgede, el yapımı patlayıcı madde ile yapılan saldırılar başta olmak üzere, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen bir çok saldırının faili olduğu, personelin şehit edilmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edildi.
TERÖRİSTLER BİR BİR TEMİZLENİYOR
Son dönemde yurt içerisine gönderecek terörist bulamayan terör örgütüne yönelik, nokta istihbarata dayalı, İnsansız Hava Aracı gibi teknolojileri kullanarak Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât Birlikleri ile yapılan kesintisiz ve etkili operasyonlar sonucunda, terör örgütü kırsalda eylem yapamaz, takviye alamaz, hareket edemez, temel ihtiyaçlarını dahi gideremez hale geldi.