Başkan Erdoğan’dan bayramda yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkan Erdoğan bayramda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Yair Lapid, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletildiği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmelerde, "Karadeniz'de tahıl koridoru oluşturulması", "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla müzakereler yoluyla sona erdirilmesi" konuları da gündeme geldi.