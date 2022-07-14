Anadolu Rüyası Kuşların Dili İzleyenleri Büyüledi

Ülkemizin dört bir yanında 8 ay boyunca geleneksel kültürümüz ile ilgili eğitimler alan lise ve üniversite öğrencileri, bu yılki tema kapsamında Kuşların Dili hikayesi ile Ankara'da buluştular. Kapsamı ve organizasyonu bakımından Türkiye'de ilk ve tek olan geleneksel proje altında öğrenciler, sosyal ve kültürel olarak etkileşim içerisinde oldular.

Tüm Türkiye Ankara'da Buluştu

Yalova, İzmir, Ankara, Ordu, Giresun, İstanbul ve Adana'dan gelen öğrenciler Ankara'da buluşarak Türkiye'yi resmettiler. Geleneksel kültürüne sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmek amacıyla başlayan Anadolu Rüyası projesi, her yıl farklı bir tema ile topraklarımızın kültürel değerlerini ortaya çıkarıyor.

Bu yıl, 100 lise ve 40 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen proje kapsamında öğrencilere geleneksel dansların yanı sıra, yaşam tarzı, müzik ve kostüm eğitimleri de verildi. Standart bir halk dansları gösterisinden farklı olan proje eğitimleri içerisinde öğrencilere ayrıca makyaj, kostüm, drama ve sahne bilgisi dersleri verildi.

Aynı kompozisyon içerisinde ancak farklı illerde çalışmalarını yürüten öğrenciler, yılın sonunda Ankara'da buluşarak hikayenin birleşmesini sağladılar. Bu yıl sahnelenen Kuşların Dili teması içerisindeki 4 bölüm ve 18 sahneyi tek bir günde birleştiren topluluk, 2.günde sahneye çıkarak eşi olmayan bir organizasyonu ortaya koydu.

Anadolu Rüyası Anıtkabir'i Ziyaret Etti.

Gösteriden iki gün önce Ankara'da buluşan topluluk, ilk gün genel provaları yaptı. İkinci gün ise tüm dansçı, idareci ve eğitmen kadrosu ile Anıtkabir ziyareti gerçekleştiren Anadolu Rüyası ekibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve hatıra defterini doldurdu.

Muhteşem Final

Bu yıl Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleşen Anadolu Rüyası Kuşların Dili gösterisi, izleyicilerden tam not aldı. Sadece 8 aylık sahne eğitiminden sonra geleneksel kültürümüz ile evrensel sahne sanatını birleştiren Anadolu Rüyası projesi, standart halk dansları gösterilerinden çok üst düzey bir produksiyon olduğunu göstermiş oldu. 140 dansçı, 20 sahne arkası ekibi ve 40 müzisyen ile izleyenlere manevi duygulara dokunan görkemli bir hikaye sergileyen topluluk gösteri sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Türkiye'nin dört bir yanında gösteriyi izlemeye gelen seyircilerin gösteri sonrasında yorumları oldukça güzeldi. Zaman zaman göz yaşları ile öğrencileri izleyen seyirciler 50 dakikalık hikaye boyunca farklı bir dünyaya yolculuk ettiklerini ifade ettiler.

Gece sonunda konuşma yapan projenin Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz şunları söyledi. "Pandeminin ardından ilk kez sahneye çıkmanın heyecanı içerisindeyiz. Anadolu Rüyası projesi tüm ülkemizi birleştiren ilk ve tek sahne projesidir. Bu proje, gençlerimize doğru yolu göstermek, toplumuna, ülkesine ve ailesine karşı duyarlı bireyler olmasını sağlamak adına son derece önemlidir. Sahnedeki performansın çok iyi ya da çok kötü olmasının yanı sıra esas mühim olan bu genç arkadaşların bu işe gönül vermeleri ve sabır ederek sonuna kadar bizimle olmalarıdır. Bizlere destek veren başta Sabah Gazetesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza, ailelerimize, öğretmenlerimize ve sahne arkası ekibimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Önemli İşbirlikleri ile Hayat Buldu

Anadolu Rüyası projesi Kuşların Dili hikayesi, farklı kesimleri bir araya getirmesi anlamında da oldukça önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Projeye sosyal alanda Toplum Gönüllüleri Vakfı, eğitim alanında Bahçeşehir Koleji, medya alanında Sabah Gazetesi, etkinlik organizasyonu anlamında Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, tanıtım ve reklam anlamında AFS Medya Grubu destek verdi.

Anadolu Rüyası Sırbistan Yolcusu

Bugüne kadar ülkemizi pek çok kez uluslararası arenada temsil eden topluluk bu yıl Sırbistan'da 10 ülke ile birlikte kültürümüzü tüm dünyaya bir kez daha gösterecek. Projenin Uluslararası Kültür Sponsoru olan Darüşşifa Okullarının Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan, proje hakkında şunları söyledi. "Geleneksel kültürümüzü gençlerimize öğretmek, anlatmak ve yaşatmak için yola çıkan bu önemli projeye destek vermekten son derece mutlu ve onurluyuz. Sanata ve sanatçıya değer veren bir toplum yetiştirmek için kurumumuz olarak her daim bu tarz işbirliklerine açık durumdayız. Kuşların Dili hikayesi ile harika bir geceyi gözler önüne seren ekibimizin Sırbistan'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yoktur."