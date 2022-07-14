Bir destanın belgeseli: İçimizdeki Kahramanlar

Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Tam bir yaz günüydü, her şey olağan seyrediyordu. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasını giyen bir grup hain ve talimat aldıkları Fetullahçı teröristler, milletin büyük çoğunluğunun oyu ile seçilmiş, meşru hükümeti devirmek için gizlice son hazırlıkları yapıyordu.



Çok geçmeden Ankara'daki tuhaf gelişmeler fark edildi. Bir gariplik vardı, hissediliyordu. Paniğe kapılan TSK'ya sızmış FETÖ'cü hainler millet sokaklardayken, hayat olağan akışında sürerken harekete geçti. Ankara'da F-16 alçak uçuş yapıyor, tanklar Megakent'te köprüleri tutmaya çalışıyordu. Milletin parası ile alınan silahlar, FETÖ'cü teröristlerce millete doğrultulmuştu. Ancak hainler bir şeyi hesap edememiş, belki de unutmuştu. Millet, canını verir ama ihanete geçit vermezdi. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti sokaklara davet etmesi, millete öncülük etmesi ile teröristler kaybetti, millet destan yazdı. 252 vatan evladı devletin bekası, çocuklarının geleceği için can verdi, 2 bin 734'ü ise bu uğurda gazi oldu. İçinde nice hikayeyi barındıran bir milletin destanını sizler için 4 bölümlük mini bir belgesel haline getirdik. SABAH TV özel yapımı olan 'İçimizdeki Kahramanlar' isimli belgeseli izlerken gözyaşlarınızı tutamayacak, o karanlık geceyi yeniden yaşayacaksınız.



İşte İçimizdeki Kahramanlar...

1.BÖLÜM: NÖBETE İHTİYAÇ VARSA BİR SELA YETER BU MİLLETE

İçimizdeki Kahramanlar isimli belgeselimizin ilk bölümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ilk kez seyredeceğiniz çok özel görüntüler yer alıyor. Konuğumuz olan Şehit Onur Ayanoğlu'nun gazi kardeşi Oğuz Ayanoğlu destansı direnişi ve bir milletin kurşunlara canını nasıl siper ettiğini duygulanarak anlatıyor.





2.BÖLÜM: İNSAN BİR KERE ÖLÜR!

İkinci bölümümüzde ise konuğumuz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlere rest çekerek direnişin sembol isimlerinden olan Mehmet Ayaz... Ayaz, o gece neler yaşandığını çarpıcı sözlerle anlatıyor. Yine yaşananlara ait görüntüler sizleri 6 yıl önceki karanlık geceye götürüyor...





3.BÖLÜM: HAİNLERE GÖZ AÇTIRMA



İçimizdeki Kahramanlar belgeselinin 3'üncü bölümünü de gözyaşları ile izleyeceksiniz. Türkiye'nin belki de en uzun gecesinin yaşandığı 15 Temmuz'da şehit olan İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ve yeğeni Ebrar Arslantürk konuğumuz oluyor. Arslantürk ailesi, İlhan Varank'ın şehadetine dair bilinmeyenleri ve o gece yaşadıklarını duygulanarak aktarıyor.



4.BÖLÜM: KIRMIZI, MAVİ IŞIK YANAN HER ŞEYE ATEŞ ETTİLER



İçimizdeki Kahramanlar belgeselimizin final bölümünde ise Gazi İlhami Çil konuğumuz oldu. Yüzde 42 engelli olarak yaşamını sürdüren Gazi Çil, 15 Temmuz gecesi, hainlerin yaralıların tedavisine bile izin verilmediğini gözleri dolarak anlatıyor. Çil, vatanın sahipsiz olmadığını altını çizerek anlatıyor. Çil'in, 'Kırmızı, mavi ışık yanan her şeye ateş açtılar. Sivil araçlarla yaralılar oradan çıkarıldı' sözleri ve 'Bunun hesabını Allah sizden de sorar.' sözleri dikkat çekiyor.