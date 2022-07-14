Özalan’dan İmamoğlu’na tepki: Hadi oradan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası Muğla'nın Fethiye ilçesinde süren tatilini iptal etmeyerek şehre geri dönüş yapmadı. İmamoğlu'nun tatilini yarıda kesmeyerek İstanbul'a dönmemesi İstanbullular tarafından eleştirisi konusu yapıldı, sosyal medyada birçok tepki mesajı atıldı. Hatta daha önceki doğal afetlerde de benzer durumların olduğu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından hatırlatılarak İmamoğlu hakkında paylaşımlar yapıldı.

YAĞMUR UYARISI YAPILMIŞTI. İMAMOĞLU, "İKİ TATİLİM DE YAĞMURA DENK GELDİ" DEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu eleştirilerin ardından basın mensuplarının karşısına sel felaketinden dört gün sonra bugün geçti. İBB TV'nin yayınladığı ve sosyal medyadan paylaşılan canlı yayında İmamoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şehirde sağanak yağış uyarılarına rağmen tatilini yarıda kesmeyerek İstanbul'a gelmemesinin eleştirilmesi sonrasında tatili konusunda açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, ailesine de vakit ayırması gerektiğini ifade ederek, "(…) Biliyorum, iki tatilimde de yağmura denk geldi İstanbul! Ama bütün İstanbul çalışkanlığımı da iyi niyetimi de çok iyi biliyor. Ayrıca evine eşine çocuklarına ailesine zaman ayırmayan bir baba da asla olmayacağımı belirtiyorum (…)" dedi.





"HEPSİ DENK GELMİŞ! SORUMSUZ, BECERİKSİZ! HADİ ORADAN!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İmamoğlu'nun "İki tatilimde de yağmura denk geldi İstanbul!" ifadelerine tepki gösterdi. Özalan sosyal medya hesabından sert bir tepki göstererek diğer doğal afetlerde de İmamoğlu'nun hep tatilde olduğunu hatırlatarak, "CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tatillerim hep yağmura denk geliyor." dedi. Yağmur uyarısına rağmen tatile koşuyor. Kar esareti varken İngiliz elçi ile balıkçıda keyif çatıyor. Deprem bölgesinden geçip kayağa gidiyor. Hepsi denk gelmiş! Sorumsuz, beceriksiz! Hadi oradan!" ifadelerini kullandı.